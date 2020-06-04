Чт, 4.06.2020
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Вотум недоверия старейшине Йыхви провалился

Макс Каур.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Против выражения вотума недоверия волостному старейшине Йыхви Максу Кауру проголосовало 12 депутатов местного собрания, передает Rus.ERR.

Два депутата новой коалиции и все семь оппозиционных депутатов волостного собрания не голосовали.

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст, которого 3 июня исключили из Центристской партии за поддержку вотума недоверия, также отсутствовал на сессии.

Ему на заседании волостного собрания решили выразить вотум недоверия. Этот вопрос будет рассмотрен депутатами на следующей сессии, которая состоится 18 июня.

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