Вотум недоверия старейшине Йыхви провалился

Два депутата новой коалиции и все семь оппозиционных депутатов волостного собрания не голосовали.

Председатель волостного собрания Эдуард Эаст, которого 3 июня исключили из Центристской партии за поддержку вотума недоверия, также отсутствовал на сессии.