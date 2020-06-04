Четверть акций одного из крупнейших туроператоров Литвы приобрели эстонские компании

"Мы ценим доверие инвесторов и принимаем это как веру в прочные перспективы будущего нашего бизнеса. Мы, как и остальной мировой туристический бизнес, находимся под особым влиянием ограничений, вызванных COVID-19, но предприняли множество действий для контроля над ситуацией", – отметила глава группы Novaturas Аудроне Кейните в пресс-релизе, распространенном через Вильнюсскую фондовую биржу.

По ее словам, адаптируясь к ситуации, Novaturas взялся за местный туризм, а с июля планирует возобновить часть деятельности и начать предлагать поездки из всех стран Балтии в Грецию и Болгарию.

10,25% акций Novaturas приобрела действующая в Эстонии компания Rendez Vous, глава которой Янек Похла является также основателем и членом правления компании Tahe Outdoors. 9,99% акций группы Novaturas приобрела Moonrider, принадлежащая эстонской инвесткомпании Go Group, действующей в сферах туризма, транспорта, недвижимого имущества, инженерных решений. Еще 5,25% акций группы Novaturas до сих пор владеет Rondam, компаниям которой принадлежит гостиница в Тарту со СПА-центром Dorpat, а также таллинская гостиница Lydia.

Еще 9,99% акций группы Novaturas принадлежат контролирующей Girteka Logistics компании ME Investicija, 9,49% – Угнюсу Радвиле, по 6,86% – Видасу Палюнасу и Ритису Шумакарису, оставшаяся часть акций находится в свободной торговле.

Об уходе Central European Tour Operator из рядов акционеров Novaturas было объявлено в среду.

Central European Tour Operator принадлежит фонду Polish Enterprise Fund VI, находящемуся в управлении Enterprise Investors. В группу Novaturas фонд инвестировал еще в 2007 году, когда приобрел пакет акций в размере 70,72%, а в последнее время ему принадлежало 34,42% акций Novaturas.