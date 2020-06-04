Без сухого кашля и одышки: 29-летний москвич с COVID-19 рассказал о течении болезни

Молодой человек в разговоре с «Медикфорум» сразу подчеркнул, что никаких хронических болезней, диабета у него нет. Первые симптомы стали проявляться 31 мая.

«Почувствовал я себя плохо утром в воскресенье, 31-го мая, потом во второй половине дня померил температуру - оказалось, что у меня 38.2. Потом, в течение дня она не снижалась, а под вечер было уже 38.8. Я принял парацетамол и лёг спать», - рассказал собеседник.

Он также отметил, что изначально коронавирус в семье обнаружили у отца. У главы семейства первые проявления недомогания начались в среду, 27 мая. Мужчине решили вызвать врача, который сказал, что у пациента наблюдаются все симптомы ОРВИ. Уже на следующий день в квартиру приехала бригада «в скафандрах», у мужчины взяли мазок. Результат анализа на COVID-19 оказался положительным.

29-летний собеседник портала рассказал о первых проявлениях заболевания: помимо высокой температуры, у него также начался мокрый кашель. Ни сухого кашля, ни одышки (именно эти симптомы медики называют «классическими» при коронавирусе) у него не было и нет по сей день.

Что касается потери обоняния, то серьезных изменений тоже не произошло.

«Есть субъективное ощущение, что запахи стал ощущать не так ярко, как раньше, но не могу быть уверенным в этом», - отметил житель Москвы.

К 4 июня, на пятый день заболевания, молодой человек отмечает, что стал чувствовать себя гораздо лучше. Температура не поднимается выше 37 градусов, правда, еще есть неприятное давление в глазах. Проблем с дыханием не было и нет.

Москвич с подтвержденным COVID-19 рассказал о том, как он лечится. Добавим, что госпитализировать пациента не стали, все это время он оставался дома.

«Лечусь я приемами арбидола и азитромицина, которые мне выдала бригада врачей, прибывшая по моему вызову (когда у меня еще не было подтверждения теста), а также пью витамины. Полощу горло раствором мирамистина. Ну и обильное питье чая с медом и лимоном», - сказал собеседник.