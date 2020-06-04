Мужчина, хранивший и распространявший детскую порнографию, пошел на соглашение с судом

Арнет был осужден по той же статье в январе 2018 года. Тогда его приговорили к двум годам тюрьмы, приговор не должен был приводиться в исполнение, если в течение двух лет он не совершит следующего преступления.

Однако теперь Арнета обвинили в изготовлении или хранении, передаче или демонстрировании другому лицу или в обнародовании любым другим способом снимка, текста или другого произведения или его репродукции, изображающего лицо до 14 лет в порнографической или эротической ситуации.

Из постановления суда следует, что во время предварительного следствия с неустановленного точно времени до 27 февраля 2019 года Арнет хранил в своем ноутбуке по меньшей мере 30 видеофайлов с изображениям лиц до 14 лет в порнографических ситуациях. Также с 25 января до 24 февраля прошлого года он отправлял со своего компьютера в разное время по меньшей мере 43 уникальных файла с изображениями лиц до 18 лет в порнографических ситуациях и лиц до 14 лет в эротических ситуациях.

Таким образом Арнет совершил преступление, которое квалифицируется по статье об изготовлении и распространении детской порнографии.

В суде мужчина пошел на соглашение и его приговорили к двум годам тюрьмы, к наказанию добавился один год, 11 месяцев и 28 дней лишения свободы, срок, который он не отсидел ранее. Приговор не будет приведен в исполнение, если он не совершит умышленного преступления в течение четырех лет. В качестве дополнительного наказания мужчина будет находиться под электронным надзором в течение шести месяцев.