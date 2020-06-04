Безопасность вакцин проверена. ФОТО: Shutterstock

Пока мир борется с коронавирусом, детям не делают плановые прививки. Многие дети могут погибнуть от болезней, с которыми медицина давно научилась справляться. Причина - приостановка плановой вакцинации из-за эпидемии Covid-19.

Так считают Детский фонд ООН, американский Институт вакцин имени Альберта Сабина и международная благотворительная организация GAVI (Всемирный альянс по вакцинам и иммунизации).

Полностью или частично приостановили вакцинацию 68 стран.

Не менее 80 миллионов детей не получают прививок в положенные сроки.

34,8 миллиона из них живут в Юго-Восточной Азии, 22,9 миллиона - в Африке.

Ряд экспертов полагает, что негативные последствия в долгосрочной перспективе могут перевесить риск заражения малышей и родителей в медицинских учреждениях.

"Растет заболеваемость корью, дифтерией и холерой, - говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Считалось, что на глобальном уровне эти болезни в основном побеждены, но теперь завоевания медицины могут быть утрачены".

Повышение смертности

Математическое моделирование, проведенное специалистами Университета Джона Хопкинса, предсказывает повышение детской смертности в мире на шесть тысяч случаев в день.

Прививкам мешает боязнь родителей нарушить карантин, нехватка медперсонала, занятого борьбой с Covid-19, и проблемы с доставкой вакцин в клиники.

Особенно серьезно стоит проблема в развивающихся странах.

В Непале и Камбодже резко выросла заболеваемость детей корью, в Эфиопии - холерой и желтой лихорадкой.

"Мы имеем основания опасаться сокрушительного контрудара этих болезней и роста детской смертности до уровня, невиданного на нашей памяти", - говорит глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О'Брайен.

В клинике в Нигере практически нет пациаентов. На 4 июня в бедной западноафриканской стране зарегистрированы 961 случай заражения и 65 смертей от Covid-19.

Одновременно возвращается детский полиомиелит, вызывающий утрату способности ходить, а порой и смерть. С февраля отмечены четыре новых случая.

Зейнаб Тахиру в розовом головном платке и синей маске ждет очереди, укачивая крошечную дочку Фадилу.

"Я так боялась идти сюда из-за коронавируса! - говорит она. Но врачи сказали, что эта прививка тоже очень важна, и посоветовали все время мыть руки".

А что в России?

Плановая вакцинация взрослых приостановлена на неопределенный срок, но решение, прививать ли детей, оставлено на усмотрение властей субъектов федерации, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

25 марта Роспотребнадзор направил в регионы письмо за подписью главы ведомства Анны Поповой с рекомендацией не делать прививок "до стабилизации эпидемиологической ситуации", но дети в нем не упоминались, а говорилось о вакцинации взрослых.

16 апреля Минздрав России направил в регионы письмо: "Полагаем целесообразным рекомендовать региональным Оперативным штабам принимать решения о временном приостановлении плановой иммунизации детского населения, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации".

Однако спустя неделю ведомство выпустило новую рекомендацию, в которой заявило: "Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются!", - и объяснило, кого необходимо прививать в первую очередь, и какие при этом соблюдать меры предосторожности.

От вирусного гепатита и туберкулеза новорожденных прививают в роддоме.

Отдельного визита в медучреждение требуют прививки от кори, краснухи, паротита (свинки), дифтерии, полиомиелита и коклюша, которые делают в первые два года жизни с последующей ревакцинацией по графику.

"Руководство по рутинной иммунизации в период пандемии Covid-19" Европейского регионального бюро ВОЗ рекомендует проводить плановые прививки "до тех пор, пока позволяют меры реагирования COVID-19" и избегать кампаний массовой вакцинации, пока ситуация с Covid-19 не разрешится, непременно сохранив при этом вакцинацию новорожденных в роддомах.

Документ содержит подробные рекомендации, какие прививки считать приоритетными, и как предохраняться от коронавируса. Полностью останавливать вакцинацию ВОЗ не советует ни при каком сценарии.

Российское медицинское сообщество решительно высказывается за прививки.

Союз педиатров России и Национальная ассоциация по контролю инфекций в эмоциональных выражениях заявили о недопустимости даже временной их отмены.

Заведующая отделением вакцинопрофилактики детей и семейной вакцинации Научно-медицинского центра здоровья детей минздрава России Наталья Ткаченко в интервью "Российской газете" сказала, что "даже в условиях эпидемии коронавируса вакцинация должна проводиться", иначе "через 3-6 месяцев мы получим вспышки других заболеваний".