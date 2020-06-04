Правительство выделит 50 000 евро семье скончавшейся от коронавируса медработницы

Во время чрезвычайного положения, объявленного в Эстонии 12 марта из-за распространения коронавируса, наиболее сильное распространение инфекции было зафиксировано на Сааремаа. В результате в Курессаареской больнице было зарегистрировано наибольшее число пациентов, инфицированных коронавирусом, и рабочая нагрузка работников здравоохранения значительно возросла, говорится в пресс-релизе правительства.

Хотя работа в системе здравоохранения связана с предоставлением общественной услуги государственной важности, люди, работающие в этой системе, не считаются государственными служащими и к ним не применяется предусмотренное Законом о государственной службе право на получение пособий по социальному обеспечению в случае смерти. Они также не имеют права на компенсацию, предусмотренную в Законе о службе Сил обороны, которая выплачивается родственникам тех, кто погиб при исполнении своих обязанностей.