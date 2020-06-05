Пт, 5.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в поисках 53-летней Натальи

Полиция просит помощи в поисках 53-летней Натальи

Natalja

ФОТО: Politsei

В четверг, 4 июня, в полицию поступило сообщение, что в Маарду пропала проживающая на улице Нурга 53-летняя Наталья, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Наталья ушла в четверг вечером из своего дома на улице Нурга в Маарду и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложение, глаза зеленые, шатенка.

В день исчезновения она была одета в длинную черную куртку и черные туфли на каблуках.

В связи с состоянием здоровья Наталья нуждается в посторонней помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении пропавшей, просят незамедлительно звонить в Центр тревоги по номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ