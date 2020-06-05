Полиция просит помощи в поисках 53-летней Натальи

Наталья ушла в четверг вечером из своего дома на улице Нурга в Маарду и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложение, глаза зеленые, шатенка.

В день исчезновения она была одета в длинную черную куртку и черные туфли на каблуках.

В связи с состоянием здоровья Наталья нуждается в посторонней помощи.