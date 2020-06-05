Полиция просит помощи в поисках 53-летней Натальи

В четверг, 4 июня, в полицию поступило сообщение, что в Маарду пропала проживающая на улице Нурга 53-летняя Наталья, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Наталья ушла в четверг вечером из своего дома на улице Нурга в Маарду и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 160 см, среднего телосложение, глаза зеленые, шатенка.
В день исчезновения она была одета в длинную черную куртку и черные туфли на каблуках.
В связи с состоянием здоровья Наталья нуждается в посторонней помощи.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении пропавшей, просят незамедлительно звонить в Центр тревоги по номеру 112.