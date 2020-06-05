В ДТП на шоссе Таллинн - Тарту погиб пешеход

Инцидент имел место в Волости Козе неподалеку от автозаправки в Куйвайыэ. По предварительным данным, друг должен был отвезти домой приятеля, проживавшего неподалеку от места, где произошла авария.

«В машине закончилось топливо. Пока друг заправлял автомобиль, пассажир по какой-то причине решил выйти из салона и продолжить путь пешком в сторону Ору. К сожалению, пешехода со спины сбил ехавший в том же направлении фургон», - сообщил оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов.

К сожалению, удар был настолько сильным, что пешеход от полученных травм скончался. Скорая помощь доставила в больницу водителя фургона — 51-летнего мужчину.