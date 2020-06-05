Пт, 5.06.2020
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  • В ДТП на шоссе Таллинн - Тарту погиб пешеход

В ДТП на шоссе Таллинн - Тарту погиб пешеход

Свеча.

ФОТО: Arvo Meeks

Сегодня ночью в 2.26 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 37-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, в котором погиб 37-летний пешеход.

Инцидент имел место в Волости Козе неподалеку от автозаправки в Куйвайыэ. По предварительным данным, друг должен был отвезти домой приятеля, проживавшего неподалеку от места, где произошла авария.

«В машине закончилось топливо. Пока друг заправлял автомобиль, пассажир по какой-то причине решил выйти из салона и продолжить путь пешком в сторону Ору. К сожалению, пешехода со спины сбил ехавший в том же направлении фургон», - сообщил оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Вячеслав Шаталов.

К сожалению, удар был настолько сильным, что пешеход от полученных травм скончался. Скорая помощь доставила в больницу водителя фургона — 51-летнего мужчину.

Обстоятельства произошедшего установят в рамках начатого уголовного производства.

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