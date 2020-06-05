Пт, 5.06.2020
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Eurolines возобновляет пассажирские перевозки между странами Балтии

Автобус Eurolines

ФОТО: Caro / Bastian/Caro / Bastian

Международный пассажирский перевозчик Eurolines с сегодняшнего дня возобновляет автобусные пассажирские перевозки из Риги в Каунас, сообщили в компании.

С 15 июня планируется возобновить также рейсы в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Таллинн.

Руководитель Eurolines Эдмунд Павлов сообщил, что автобусные рейсы будут возобновляться постепенно. "Вначале мы будем ездить в Литву, с середины июня возобновим рейсы в Таллинн, Варшаву, Гданьск. Разумеется, мы будем наблюдать и оценивать ситуацию - сейчас каждая неделя отличается от предыдущей", - сказал Павлов, добавив, что люди хотят путешествовать, и эта потребность никуда не исчезла.

В компании также отметили, что возобновление пассажирских перевозок в обычном объеме будет зависеть от решений других стран об открытии границ.

В Eurolines подчеркивают, что при возобновлении деятельности большое внимание будет уделяться безопасности - автобусы будут дезинфицироваться и проветриваться до и после каждой поездки. Для пассажиров в автобусах будут доступны дезинфицирующие средства. Билеты будут продаваться только на каждое второе место, что гарантирует безопасное расстояние между пассажирами. Температура тела пассажиров будет измеряться бесконтактными термометрами, а водители автобусов будут работать в масках. В Eurolines также призывают пассажиров надевать маски во время поездки.

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