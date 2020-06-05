Eurolines возобновляет пассажирские перевозки между странами Балтии

С 15 июня планируется возобновить также рейсы в Вильнюс, Варшаву, Гданьск и Таллинн.

Руководитель Eurolines Эдмунд Павлов сообщил, что автобусные рейсы будут возобновляться постепенно. "Вначале мы будем ездить в Литву, с середины июня возобновим рейсы в Таллинн, Варшаву, Гданьск. Разумеется, мы будем наблюдать и оценивать ситуацию - сейчас каждая неделя отличается от предыдущей", - сказал Павлов, добавив, что люди хотят путешествовать, и эта потребность никуда не исчезла.

В компании также отметили, что возобновление пассажирских перевозок в обычном объеме будет зависеть от решений других стран об открытии границ.