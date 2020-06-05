Почти 2000 человек решили не сдавать экзамен по математике

По решению правительства сдача государственных экзаменов не является обязательным условием для окончания средней школы этой весной. Из тех, кто зарегистрировался на государственный экзамен по математике к 20 января, 1935 учеников, то есть 21,5%, решили не сдавать экзамен. Большинство отказов от сдачи экзамена были по курсу узкой математики (1520 ученика), меньшее количество учащихся отказались от сдачи экзамена по курсу широкой математики (415 ученика).

На уровне гимназии можно изучать либо узкий (8 курсов), либо широкий (14 курсов) курс математики. Ученики узкого курса математики могли также выбрать широкий экзамен по математике и наоборот. Экзаменационные работы оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. Условия сдачи экзамена одинаковы для всех и экзамен считается сданным, если получен хотя бы один балл.

Государственный экзамен по математике завершает весенний экзаменационный период для большинства выпускников школ. Государственного экзамена по английскому языку этой весной проводиться не будет. Международно признанные экзамены по иностранному языку состоятся: английский язык Cambridge Assessment English C1 Advanced можно сдать с 12 по 22 июня; немецкий язык Goethe-Zertifikat на уровни B1 и B2 – с 08 по 11 июня. Международно признанные экзамены по французскому и русскому языку запланированы на начало августа.

Всего в этом году государственные экзамены сдает 9861 учащихся, в том числе 8352 гимназиста, 544 уже закончивших гимназию и 965 учащихся профессиональных училищ.

Результаты государственных экзаменов будут опубликованы не позднее 30 июня в инфосистеме EIS и на государственном информационном портале www.eesti.ee. Ученики получат электронные свидетельства с результатами экзаменов не позднее 1 июля.