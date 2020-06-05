Статистика: в апреле в гостиничных предприятиях было на 95% меньше туристов

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в апреле по причине действия чрезвычайного положения туристов в предприятиях по размещению было мало и цены снизились. «Поскольку в апреле людям по-прежнему рекомендовали оставаться дома и границы были закрыты, эта ситуация отразилась и на статистике по размещению», – пояснила Лаурмаа.

Услугами предприятий по размещению воспользовались 1300 зарубежных туристов, или 1% от общего числа зарубежных туристов в апреле прошлого года. В Эстонии останавливались на ночлег 176 жителей Латвии, 169 – из России, 147– из Украины и 64 – из Финляндии.

Половина туристов из-за рубежа совершала рабочую поездку, часть приезжала в Эстонию на отдых, а десятая часть гостей останавливалась по другим причинам. В апреле зарубежные туристы провели в Эстонии 9000 ночей, что в годовом сравнении на 97% меньше. Наибольшая часть гостей предпочитала останавливаться на ночлег в Харьюском уезде, далее следуют Тартуский, Ида-Вируский и Пярнуский уезды.

Услугами предприятий по размещению воспользовались 12 000 жителей Эстонии и провели в них 34 000 ночей. Численность путешествующих по стране жителей уменьшилась в сравнении с апрелем прошлого года на 89%, а число их ночёвок – на 81%. Примерно половина из них отметила целью поездки отдых, а 44% совершали рабочую поездку. Наиболее популярным местом остановки у трети местных туристов стал Харьюский уезд, далее следуют Тартуский и Пярнуский уезды.

В распоряжении гостей в апреле имелось 835 предприятий по размещению, в которых стоимость проживания составила в среднем 19 евро в сутки. По сравнению с апрелем прошлого года стоимость проживания значительно снизилась. В Тартуском уезде она составила в среднем 28 евро в сутки, в Харьюском уезде – 20 евро, в Ида-Вируском уезде – 17 евро и в Пярнуском уезде – 16 евро в сутки.