Видео ⟩ Латвийский арбитр повторил неприличный жест футболиста, объясняя причину его удаления

"Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры, - цитирует Трейманиса "Спорт-Экспресс". - В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем - его партнерам и тренерам - стало ясно, за что применена красная карточка. Так я показал, что он натворил. Не нужно выхватывать одну деталь из целого, нужно посмотреть весь эпизод. Бывает, что из белого делают черное и наоборот".