Видео ⟩ Латвийский арбитр повторил неприличный жест футболиста, объясняя причину его удаления

Известный в Европе судья категории ФИФА Андрис Трейманис оказался в эпицентре громкого скандала и обвинений в расизме. Неосторожные действия арбитра и неверная интерпретация его жеста болельщиками едва не привели к серьезным последствиям, пишет Newsru.
На 75-й минуте товарищеского матча между рижскими клубами РФШ и "Рига" (2:0) 35-летний рефери удалил темнокожего игрока РФШ Аллена Седрика Куадьо за оскорбление соперника, показав озадаченному ивуарийцу средний палец.
Стоп-кадры трансляции без соответствующих пояснений моментально попали в медийное пространство, а на фоне расовых волнений по всему миру инцидент грозил перерасти в грандиозный скандал. Судье пришлось объяснить свои действия - и его доводы всех устроили.
"Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры, - цитирует Трейманиса "Спорт-Экспресс". - В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это по правилам игры нужно удалять. Игрок, увидев перед собой красную карточку, поначалу не понял, за что он ее получил. Устное объяснение он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем - его партнерам и тренерам - стало ясно, за что применена красная карточка. Так я показал, что он натворил. Не нужно выхватывать одну деталь из целого, нужно посмотреть весь эпизод. Бывает, что из белого делают черное и наоборот".
Позднее РФШ назвал поведение Куадьо "неподобающим" и принес извинения за жест своего футболиста.