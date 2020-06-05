Смотрите ⟩ Хозяин этой съемной квартиры согласился на ремонт, а ваш наймодатель пойдет на такое?

Мечта Анны стать дизайнером осуществилась, и теперь она ведет успешный бизнес, пишет dailymail.co.uk. Но еще более она известна своим жилищем. Анна живет в съемной двухэтажной квартире в южном Лондоне, и за 18 месяцев превратила ее в яркий многоцветный оазис.

В интервью журналу FEMAIL Анна сказала: когда она съехала из предыдущей квартиры, то почувствовала, что ей пора поменять обстановку, ей не нравились скучные бежевые интерьеры. Но на новой квартире ее снова ждали скучные бежевые стены. «Сама квартира была красивой, но совершенно не в моем вкусе», - сказала она.

К счастью, судьба приготовила для Анны сюрприз. Оказалось, что раньше она была знакома с собственником ее новой квартиры, который был большим поклонником ее дизайнерского стиля. Анна не упустила возможность и предложила сделать в квартире ремонт в своем стиле. Хотя некоторые идеи оказались для хозяина квартиры слишком экстремальными, он все же согласился с планами Анны.