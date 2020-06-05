Правительство Эстонии поддержало «Зеленый курс» Европейского союза

«Эстония поддерживает цель по достижению климатической нейтральности в Европейском союзе к 2050 году. "Зеленый курс" дает нам способ для достижения этой цели», - сказал премьер-министр Юри Ратас, добавив, что речь идет о рамочной политике, охватывающей практически все сферы, в которой наряду с экологией ставится акцент на социально-экономические аспекты

По оценке Эстонии, основные инвестиции в рамках климатической политики должны быть направлены в энергетику и транспорт, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и надежность поставок. Эстония также видит большой потенциал в морских парках ветрогенераторов в северной части Балтийского моря, а, кроме того, следует поддержать фундаментальные и прикладные исследования по развитию экологичных технологий и учесть последствия коронавирусного кризиса, чтобы действия по выходу из кризиса соответствовали долгосрочным климатическим целям ЕС и принципам вторичной переработки.