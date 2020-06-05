В США сенаторы подготовили новые санкции против "Северного потока - 2"

На рассмотрение Сената Конгресса США в четверг, 4 июня, был внесен законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2". Документ подготовили сенаторы от обеих партий - республиканцы Тед Круз, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррасо, а также демократка Джин Шахин, пишет DW.
Согласно новому законопроекту, санкции распространяются не только на компании, которые занимаются непосредственно работами по прокладке трубопровода, но и на тех, кто оказывает им страховую или юридическую помощь, а также портовые услуги.
Чтобы новые санкции вступили в силу, законопроект должны одобрить в обеих палатах Конгресса, после чего документ должен подписать президент США Дональд Трамп.
Строительство "Северного потока - 2" приостановлено из-за санкций США
Работы по строительству "Северного потока - 2" в настоящее время приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.
"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим "Северным потоком". Страны, через территориальные воды которых проходит новый газопровод (Финляндия, Швеция, Германия, Дания), разрешили прокладку труб. США и ряд европейских государств выступают против сооружения газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа.