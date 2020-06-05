Торговая сеть Prisma приступает к использованию новаторской посылочной машины

По словам руководителя ePrisma Хельги Кумель, речь идет о пилотном проекте, в случае положительных результатов ePrisma продолжит в сотрудничестве с Cleveron работу по созданию сети подобных посылочных машин.

«Когда заказанные в ePrisma товары поступают в посылочную машину, клиент получает SMS с PIN-кодом, необходимым для получения покупки. Клиентам наверняка придется по душе то, что даже свежую рыбу, фрукты или мороженое можно получить в любое удобное время – круглосуточно и бесконтактно», – пояснила Кумель.

Чтобы воспользоваться услугой, следует выбрать в Lasnamäe Prisma услугу «Закажи и забери». Все заказы, не включающие алкогольные напитки, табачные изделия или крупногабаритные товары, клиент получает в посылочной машине, которая находится позади Lasnamäe Prisma (со стороны улицы Тяхесаю).

Если заказ включает алкогольную или табачную продукцию, или крупногабаритные товары, то его можно получить в пункте выдачи drive-in Lasnamäe Prisma.

Стоимость услуги заказа товаров как в посылочную машину, так и в пункт выдачи drive-in Lasnamäe Prisma составляет 2 евро.

По-прежнему можно заказать в ePrisma товары долгого хранения с доставкой более чем в 120 почтоматов DPD по всей Эстонии. Кроме этого, в Таллинне, Харьюмаа, Тарту, Южной Эстонии и на Сааремаа ePrisma предлагает услугу курьерской доставки.