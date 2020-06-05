Закон позволяет сотрудникам федеральных органов нести службу на улицах Вашингтона без знаков отличия, но демократы в конгрессе хотят запретить эту практику. ФОТО: Scott Heins/AFP

Появление на улицах американской столицы силовиков без бейджей и знаков отличия породило слухи о частных военных компаниях и сравнения с «зелеными человечками» времен российской аннексии Крыма.

Также как некогда российские военнослужащие, они не хотели представляться и избегали общения с прессой.

На деле отряды оказались спецподразделениями Федерального бюро тюрем, отправленными для усиления безопасности в Вашингтон и Майами по распоряжению министра юстиции.

Они стали дополнением к другим сотрудникам федеральным структур на страже порядка в Вашингтоне - от ФБР, наркоконтроля и иммиграционной службы до таможенников и даже полиции парков.

Закон позволяет сотрудникам федеральных органов нести службу на улицах Вашингтона без знаков отличия, но демократы в конгрессе хотят запретить эту практику.

«Федеральные активы»

Во время политического кризиса, начавшегося с гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в подкрепление столичной полиции были направлены отряды Национальной гвардии из нескольких штатов.

Нацгвардия - это резервные формирования, составленные в основном из лиц, недавно проходивших службу и не нуждающихся в дополнительном обучении. Эти подразделения не являются частью регулярной армии. Они подчиняются и губернаторам своих штатов, и президенту.

Президент Дональд Трамп хочет также вывести регулярную армию на улицы США, но эти планы не поддерживает армейская верхушка.

Кроме армии, в США существуют десятки федеральных силовых структур, и в понедельник Белый дом заявил о планах Трампа мобилизовать больше «федеральных активов» для охраны правопорядка в стране.

В той или иной роли в Вашингтоне уже задействованы подразделения секретной службы США, ФБР, полиции парков, управления по борьбе с наркотиками, пограничной службы, службы федеральных маршалов, а также иммиграционной полиции США.

«Зеленые человечки»

А во вторник журналисты, освещавшие протесты в центре Вашингтона, заметили десятки силовиков в камуфляже и шлемах.

У силовиков не было бейджей, шевронов и других опознавательных знаков. Некоторые из них отказывались отвечать на вопросы журналистов о своей принадлежности.

Когда корреспондент журнала Mother Jones Дэн Фридман спросил мужчин в камуфляже, к каким органам они относятся, те отвечали лишь, что «к министерству юстиции» или «к федеральному правительству».

В своей статье Фридман сравнивает увиденных им силовиков с «зелеными человечками» на территории Украины.

5PM WHITE HOUSE — These are the unidentified DOJ officers holding the perimeter at 15th and H Streets.

They won’t tell the public to whom they report exactly...

It’s generating HUGE frustration here #GeorgeFloyd @WUSA9 pic.twitter.com/GOSbeyplLb — Mike Valerio (@MikevWUSA) June 3, 2020

Похожая ассоциация родилась у сотен американцев в «Твиттере».

«Зеленые человечки Трампа», - прокомментировал появление силовиков Уолтер Шауб, возглавлявший Управление правительственной этики США в администрации Обамы.

У других возникли опасения, что Трамп мог прибегнуть к услугам Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater. Принс - младший брат министра образования США Бетси Девос.

Именно с этими наемниками связал силовиков аккаунт группы хакеров Anonymous, у которого больше 6 млн подписчиков. Но гипотеза оказалось ошибочной.

Когда на мужчин в камуфляже обратил внимание корреспондент MSNBC, его подписчики узнали экипировку спецподразделений Федерального бюро тюрем.

Наблюдатели также вспомнили, что в понедельник общественное радио NPR сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что министр юстиции США Уильям Барр распорядился отправить эти подразделения в Вашингтон и Майами.

I went back through our footage, and as you can see here, these guys aren't wearing standard uniforms, and any identifying marks, nameplates or insignia are removed or hidden. Did find this one shield with "corrections" still visible. Story: https://t.co/Alv8xKePmz pic.twitter.com/XQXsBUt6EL — Jordan Fischer (@JordanOnRecord) June 3, 2020

В ответ на вопросы журналистов пресс-секретарь Минюста подтвердил, что силовики без опознавательных знаков относятся к Федеральному бюро тюрем.

Новости с улиц Вашингтона встретили резкую реакцию со стороны оппозиции и либеральных изданий.

«Мы не можем терпеть секретную полицию в Америке», - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Он собирается внести законопроект, который сделает обязательным для всех федеральных силовых структур идентифицировать своих сотрудников в униформе при исполнении обязанностей на территории страны.

Демократы в конгрессе потребовали предоставить им информацию обо всех структурах, которые обеспечивают безопасность во время протестов в столице.

Письмо за подписью председателя комитета по юстиции Палаты представителей США Джерри Надлера и других демократов адресовано главам силовых ведомств в администрации Трампа.

В интервью газете Washington Post бывшие сотрудники полиции и ФБР назвали использование силовиков без бейджей опасной как для граждан, так и для самых служителей правопорядка.

Они вспомнили случаи убийства агентов под прикрытием, которых их коллеги принимали за преступников, а также недавние протесты против карантина, в которых участвовали десятки гражданских лиц с оружием и в квазивоенной экипировке.