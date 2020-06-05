KFC открывает в Нарве первый ресторан drive-in

Член правления Astri Kinnisvara OÜ Тармо Клейманн добавил, что у Astri Grupp всегда в приоритете было предложение клиентам как можно более широкого выбора магазинов и самых разнообразных мест общественного питания. «Появление KFC в нарвском торговом центре Fama – хороший пример того, что мы в своих центрах по всей Эстонии предлагаем известные во всем мире и качественные бренды. Нам приятно, что мы можем познакомить с KFC и людей, живущих за пределами Таллинна», – сказал Клейманнн.

По словам члена правления KFC директора по развитию Apollo Group Маури Дорбека, приготовления к открытию ресторана идут полным ходом. «Мы рады открыть свой третий ресторан в Эстонии и первый drive-in ресторан в странах Балтии. Мы ценим свое сотрудничество с Fama Keskus, благодаря которому можем предлагать всемирно известную хрустящую курочку KFC жителям Нарвы. Открытие еще одного заведения общепита способствует также развитию местной жизни – ресторан позволил Apollo Grupp создать 20 новых рабочих мест», – сказал Дорбек.

По словам Дорбека, популярность KFC не снизилась, несмотря на то, что первый ресторан этой сети был открыт в Эстонии чуть более полугода назад. «Расширяя сеть ресторанов KFC в странах Балтии, Apollo Grupp сосредотачивается на обеспечении высокого качества еды, желая донести легендарный вкус блюд KFC до всех клиентов и при этом не забывая о развитии работников KFC», – сказал Дорбек.