Готовность к второй волне вируса под вопросом

По словам заведующего отделом развития системы здравоохранения при Министерстве социальных дел Агриса Коппеля, запасы средств индивидуальной защиты для государственной медицины на бумаге в порядке – ежегодно пополняются на 100% и физически есть на складе. «Конкретные цифры, к сожалению, не обнародуются. В 2015 году группа экспертов при Департаменте здоровья составила список необходимых запасов», - сказал он. Тогда больше задумывались о катастрофах с большим количеством пострадавших: «Если поезд сойдет с рельсов или столкнутся два автобуса». И все же запасы кончились в первые недели чрезвычайного положения.

На вчерашней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас заметил, что не может сказать, что у нас все в порядке со средствами индивидуальной защиты и есть над чем работать. Запасы должны быть в порядке не только на бумаге, но и реально.

Три года назад был подготовлен новый закон о чрезвычайном положении. Правительство решило, что Министерство социальных дел должно обеспечить к началу 2020 года способность скорой помощи и больниц справиться самостоятельно на протяжении до 72 часов.

И это в условиях прекращения жизненно важных услуг – отопления, электро- и водоснабжения. Также необходимо запасти на складах достаточное количество лекарств и т.п. Приобретая лекарства, необходимо было учитывать и готовность к эпидемии и отравлениям. Мы еще помним метаноловую трагедию в Пярнумаа 19 лет назад, когда в результате употребления ядовитого самопального алкоголя умерли 68 человек и 43 стали инвалидами.

Более точные инструкции тогдашний министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский вписал в постановление в начале 2018 года. В то же время Департамент здоровья, по словам Коппеля, собирался пересмотреть запасы новым взглядом. Но дело затянулось и поставки сдвинулись на конец этого года. Запоздали и с поиском денег, необходимых на подготовку к чрезвычайному положению.

Вариантов особенно нет

В 2017 и 2018 годах Министерство социальных дел ожидало от правительства меньших сумм и получило денег больше, чем просило; в 2019 году так гладко уже не пошло. Не было удовлетворено дополнительное ходатайство в размере 6,6 миллиона евро. Из бюджета на этот год денег попросили снова – уже почти в три раза больше – 22,5 миллиона евро, на которые хотели приобрести для наиболее устаревших больниц электрогенераторы и построить автономную систему отопления и водоснабжения. В новых больницах они есть. Обеспечение готовности поставщиков других жизненно важных услуг государство до сих пор не финансировало.

«Здесь нет других возможностей – мы либо будем платить меньше пенсию, либо лечить меньше, - пояснил Коппель. – В строке «здравоохранение» у министерства стоит около 100 000 евро». Остальное – в руках Больничной кассы.