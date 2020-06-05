Готовность к второй волне вируса под вопросом

С помощью государства можно было бы приобрести для поставщиков услуг здравоохранения и социальной опеки месячный запас средств индивидуальной защиты. Запас на второй месяц им пришлось бы приобретать самим, пишет Postimees.
По словам заведующего отделом развития системы здравоохранения при Министерстве социальных дел Агриса Коппеля, запасы средств индивидуальной защиты для государственной медицины на бумаге в порядке – ежегодно пополняются на 100% и физически есть на складе. «Конкретные цифры, к сожалению, не обнародуются. В 2015 году группа экспертов при Департаменте здоровья составила список необходимых запасов», - сказал он. Тогда больше задумывались о катастрофах с большим количеством пострадавших: «Если поезд сойдет с рельсов или столкнутся два автобуса». И все же запасы кончились в первые недели чрезвычайного положения.
На вчерашней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас заметил, что не может сказать, что у нас все в порядке со средствами индивидуальной защиты и есть над чем работать. Запасы должны быть в порядке не только на бумаге, но и реально.
Три года назад был подготовлен новый закон о чрезвычайном положении. Правительство решило, что Министерство социальных дел должно обеспечить к началу 2020 года способность скорой помощи и больниц справиться самостоятельно на протяжении до 72 часов.
И это в условиях прекращения жизненно важных услуг – отопления, электро- и водоснабжения. Также необходимо запасти на складах достаточное количество лекарств и т.п. Приобретая лекарства, необходимо было учитывать и готовность к эпидемии и отравлениям. Мы еще помним метаноловую трагедию в Пярнумаа 19 лет назад, когда в результате употребления ядовитого самопального алкоголя умерли 68 человек и 43 стали инвалидами.
Более точные инструкции тогдашний министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский вписал в постановление в начале 2018 года. В то же время Департамент здоровья, по словам Коппеля, собирался пересмотреть запасы новым взглядом. Но дело затянулось и поставки сдвинулись на конец этого года. Запоздали и с поиском денег, необходимых на подготовку к чрезвычайному положению.
Вариантов особенно нет
В 2017 и 2018 годах Министерство социальных дел ожидало от правительства меньших сумм и получило денег больше, чем просило; в 2019 году так гладко уже не пошло. Не было удовлетворено дополнительное ходатайство в размере 6,6 миллиона евро. Из бюджета на этот год денег попросили снова – уже почти в три раза больше – 22,5 миллиона евро, на которые хотели приобрести для наиболее устаревших больниц электрогенераторы и построить автономную систему отопления и водоснабжения. В новых больницах они есть. Обеспечение готовности поставщиков других жизненно важных услуг государство до сих пор не финансировало.
«Здесь нет других возможностей – мы либо будем платить меньше пенсию, либо лечить меньше, - пояснил Коппель. – В строке «здравоохранение» у министерства стоит около 100 000 евро». Остальное – в руках Больничной кассы.
Однако кажется, что переиграть распределение денег все-таки можно, особенно если поделить сумму, предназначенную для подготовки к бедственному положению, на несколько лет. Аудит Госконтроля, проведенный в области управления инвестициями, показывает, что Клиника Тартуского университете, Северо-Эстонская региональная больница, Восточно-Таллиннская центральная больница и PJV Hooldusravi в 2014-2018 годах инвестировали в строительство 233,8 миллиона евро. Новые инвестиции в крупные больницы ждут своего часа, планируются и меньшие инвестиции, например, в оздоровительные центры.
В декабре прошлого года больницы и скорая помощь должны были, наконец, быть готовы к бедственным положениям. За день до рождества, 23 декабря, министр социальных дел Танель Кийк отправил на согласование изменение постановления, суть которого была проста: отложить срок готовности на три года по причине того, что дополнительных средств в размере 21 миллиона евро выдано не было. Неожиданно в пояснительной отмечалось, что отсутствие готовности больниц не скажется негативно на пациентах. Против переноса срока было Министерство социальных дел, которое сочло, что времени на подготовку было достаточно, и напомнило об отключении электричества в январе 2019 года на Сааремаа и октябрьском шторме в Юго-Восточной Эстонии, которые показали, что к перебоям жизненно важных услуг должны готовиться и медицинские учреждения.
Планка, установленная самостоятельно
В адрес Министерства социальных дел звучала критика и со стороны Госканцелярии и Госконтроля. Госконтролер Янар Хольм написал в своем блоге: «Прошло всего два с половиной месяца, а уроки октябрьского шторма уже никого не трогают. Полутора годами ранее Министерство социальных дел ввело требования по обеспечению функционирования больниц и скорой помощи в кризисной ситуации. Времени на то, чтобы преодолеть плану, которую сами же и установили, было достаточно».
Перенести срок готовности не удалось, но в реальности она тоже не была достигнута. Кийк не усматривает здесь проблемы: «Функционирование сектора здравоохранения и установленные цели очень важны, независимо от наличия постановления и указанной в нем даты».
В марте в Эстонии появился коронавирус и выяснилось, что во время кризиса средств не хватило и остальным.
«Департамент полиции поначалу получил маски у региональной больницы и Департамента здравоохранения, - вспоминает Коппель. – 700 000 масок для Сил обороны приобрели так давно, что некоторые из них из-за плохих условий хранения заплесневели. Но и это количество, исходя из нынешних потребностей, - всего лишь недельный запас. Только в здравоохранении нам нужно пять миллионов хирургических масок в месяц, плюс респираторы. Сюда следует прибавить потребности масок в социальной опеке, различных ведомствах и самоуправлениях.
В начале чрезвычайного положения маски-респираторы еще можно было получить, но за пару недель склады опустели, а цепочки поставок прервались. Задачей министра госуправления Яака Ааба стала покупка необходимого количества средств индивидуальных защиты. «По девяти договорам мы приобрели свыше 71 миллиона единиц различной продукции, всего на 18,3 миллиона евро». Средств индивидуальной защиты хватило для больниц, семейных врачей, домов призрения, школ, полиции, пограничников.
Департамент здоровья получил 600 000 масок примерно на 1,5 миллиона евро и примерно столько же респираторов, которые были распределены между медицинскими учреждениями.
До кризиса хирургическая маска стоила восемь евроцентов за штуку, Ааб приобрел маски по цене 52-70 центов. «На сегодняшний день цены стали снижаться. В то же время кризис далеко не прошел, и страны готовятся к второй волне. Повышенная готовность сохраняется», - сказал Ааб.
За два месяца государство импортировало свыше 12 миллионов хирургических масок. И Ааб, и гендиректор Департамента здоровья подтверждают, что все прибывшие партии проверены и качественны. Кроме того, средства индивидуальной защиты закупили и сами учреждения, поскольку в кризис каждому пришлось спасать своих работников и пациентов.
Больницы запасаются по-крупному
Сейчас Клиника Тартуского университета увеличила свои запасы, в том числе в дочерних больницах, до двух недель, а Северо-Эстонская региональная больница – до двух месяцев, хотя закон требует запасов на 72 часа. «Чтобы быть готовым к новой вспышке заболевания. Когда государство сможет увеличить свои запасы до желаемого уровня, мы сможем начать уменьшать свои», - пояснила административный директор региональной больнице Айви Кару.
Подорожавшие средства индивидуальной защиты пробили брешь в бюджете больниц. По словам главы Пярнуской больницы Урмаса Суле, они покупают средства индивидуальной защиты на свои деньги.
Больничная касса обещала своим партнерам компенсировать расходы и к началу недели за средства индивидуальной защиты во время чрезвычайного положения было выплачено 3,4 миллиона евро. Счета продолжают поступать. «Мы оценили расходы сектора здравоохранения в месяц в 8-10 миллионов евро», - сказала член правления Пилле Банхард. И это в ситуации, когда плановое лечение по всей Эстонии, по сути, было запрещено Департаментом здоровья.
«Мы предлагаем приобрести с помощью государства и бесплатно передать поставщикам услуг здравоохранения и социальной опеки месячный запас, - пояснил Кийк. Запасы на второй месяц каждое учреждение должно приобрести самостоятельно. – Мы готовим совместный тендер».
Что будет осенью, если вирус вернется? По словам докторов, плановое лечение придется сохранить, поскольку иначе оно выйдет дороже. Когда Postimees поинтересовался у Департамента здоровья и Министерства социальных дел относительно подготовки к новой волне, повисли вопросы: насколько велик месячный запас, когда и сколько покупать? Срок поставки дешевого товара долог. Если правильно рассрочить крупную поставку, можно выиграть сотни тысяч, если не миллионы евро. Размер запасов зависит от того, будут ли лечить врач или клиники будут закрыты.
Кто будет обновлять запасы в будущем? Правительство на вчерашнем кабинетном совещании обсудило создание Эстонского агентства запасов. Или все же надо закупать услугу у частного сектора? И насколько административные расходы могут повысить цену изделия?
В любом случае здравоохранение подорожает, поскольку в дальнейшем расходы будут прибавлены к цене услуги. В частной клинике это оплачивает пациент, в государственной системе за те же деньги в будущем можно будет получить меньше приемов и операций.