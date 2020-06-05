Иран и Китай обвинили в кибератаках на предвыборные штабы Байдена и Трампа

Китайские и иранские хакеры, связанные с правительствами своих стран, недавно безуспешно атаковали предвыборные штабы президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена, пишет Newsru со ссылкой на данные Google.
"Недавно обнаружил целевую кибератаку группы из Китая, направленную на предвыборный штаб Байдена, и целевую кибератаку иранской группы, направленную на штаб Трампа, осуществленные посредством фишинга", - написал в Twitter член группы анализа угроз Google Шейн Хантли.
По словам Хантли, зафиксированные кибератаки не имели никакого успеха. "Мы отправили пользователям предупреждение о нападении и обратились в правоохранительные органы", - написал руководитель службы информбезопасности. Он уточнил, что хакеры из Китая выбрали целью кибератак сотрудников, работающих на выборную кампанию Байдена, а атаки из Ирана были направлены на сотрудников избирательного штаба Трампа.
Пресс-секретарь кампании Байдена сказал, что они знали об атаках и готовы к ним, передает "Интерфакс". Пресс-секретарь кампании Трампа также заявил, что они осведомлены о предпринятых атаках. "Мы бдительно относимся к кибербезопасности и не обсуждаем никаких наших мер предосторожности", - добавил он.
Иранских и китайских хакеров регулярно обвиняют в атаках на американские государственные органы и организации. В мае США обвинили Китай и Иран в попытке украсть интеллектуальную собственность у американских компаний и институтов, разрабатывающих вакцины и лекарства от коронавируса. По их словам, такие кибератаки начались еще в январе.
В заявлении ФБР и занимающегося кибербезопасностью подразделения министерства внутренней безопасности США сказано только о хакерах, аффилированных с Китаем. Но за некоторыми атаками также может стоять Тегеран, сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации Трампа. США не назвали жертв хакерских атак и не объяснили, как они пришли к выводу об ответственности Пекина, но пообещали обнародовать дополнительную информацию позже.