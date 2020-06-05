Иран и Китай обвинили в кибератаках на предвыборные штабы Байдена и Трампа

"Недавно обнаружил целевую кибератаку группы из Китая, направленную на предвыборный штаб Байдена, и целевую кибератаку иранской группы, направленную на штаб Трампа, осуществленные посредством фишинга", - написал в Twitter член группы анализа угроз Google Шейн Хантли.

По словам Хантли, зафиксированные кибератаки не имели никакого успеха. "Мы отправили пользователям предупреждение о нападении и обратились в правоохранительные органы", - написал руководитель службы информбезопасности. Он уточнил, что хакеры из Китая выбрали целью кибератак сотрудников, работающих на выборную кампанию Байдена, а атаки из Ирана были направлены на сотрудников избирательного штаба Трампа.

Пресс-секретарь кампании Байдена сказал, что они знали об атаках и готовы к ним, передает "Интерфакс". Пресс-секретарь кампании Трампа также заявил, что они осведомлены о предпринятых атаках. "Мы бдительно относимся к кибербезопасности и не обсуждаем никаких наших мер предосторожности", - добавил он.

Иранских и китайских хакеров регулярно обвиняют в атаках на американские государственные органы и организации. В мае США обвинили Китай и Иран в попытке украсть интеллектуальную собственность у американских компаний и институтов, разрабатывающих вакцины и лекарства от коронавируса. По их словам, такие кибератаки начались еще в январе.