Отель Вескисилла выставлен на продажу за полмиллиона евро

Владелец отеля Вескисилла Индрек Мардо объяснил тогда, что не хотел указывать в объявлении о продаже настоящую цену, но по-другому его нельзя было опубликовать, поэтому он и поставил десять евро.

По словам Индрека Мардо, он не хотел сообщать в объявлении, какова настоящая цена отеля Вескисилла, но добавил, что предложение выгодное.

Владелец заявил, что это объявление о продаже не говорит о том, что он хочет отказаться от большого дела в своей жизни. «Мы трудимся каждый день, но хотелось бы когда-нибудь хоть одно лето отдохнуть», - добавил он.