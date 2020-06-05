Отель Вескисилла выставлен на продажу за полмиллиона евро

Еще в 2014 году издание Järva Teataja писало, что на портале недвижимости опубликовано объявление о продаже отеля Вескисилла, расположенного в Тюри-Аллику. Тогда за отель с 40 номерами просили всего десять евро.
Владелец отеля Вескисилла Индрек Мардо объяснил тогда, что не хотел указывать в объявлении о продаже настоящую цену, но по-другому его нельзя было опубликовать, поэтому он и поставил десять евро.
По словам Индрека Мардо, он не хотел сообщать в объявлении, какова настоящая цена отеля Вескисилла, но добавил, что предложение выгодное.
Владелец заявил, что это объявление о продаже не говорит о том, что он хочет отказаться от большого дела в своей жизни. «Мы трудимся каждый день, но хотелось бы когда-нибудь хоть одно лето отдохнуть», - добавил он.
Теперь баннер с объявлением о продаже Центра отдыха и развлечений Вескисилла встречается всем участникам дорожного движения на шоссе Пярну-Раквере. В этот раз цена обозначена точнее — 499 000 евро.