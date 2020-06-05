В Эстонии подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

По данным Регистра народонаселения, 15 положительных тестов поступило из Харьюмаа (11 из них из Таллинна), три — из Ида-Вирумаа и по одному в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа.

В четырех случаях в Харьюмаа речь идет о заражении в кругу семьи, еще в четырех случаях, которые связаны между собой, люди заболевали на рабочем месте. В двух случаях причиной стал контакт с зараженным, обстоятельства остальных случаев заболевания уточняются.

В Ляэне-Вирумаа произошло заражение в кругу семьи, в Ида-Вирумаа люди подхватили инфекцию на работе — два из трех случаев связаны между собой.

По словам руководителя отделения неотложной помощи Департамента здоровья Мартина Кадая, вызывает беспокойство, что большинство новых случаев заболевания имели место на рабочем месте. «Мы видим, что люди ходят больными на работу, подвергая опасности как себя, так и коллег. Если мы что-нибудь извлечем из этого кризиса, так это должно быть привычкой оставаться дома при болезненном состоянии. Если из-за распространения вируса какое-нибудь предприятие остановит свою деятельность, то ущерб, безусловно, будет значительно больше, чем если один сотрудник останется дома», - отметил он.

По состоянию на утро 5 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 16 пациентов. На искусственной вентиляции легких никого нет. За минувшие сутки информации о новых смертельных случаях не поступало. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день выписано 347 пациентов, закончено 359 истории болезни.

По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1667 человек. Из них истории болезни 1288 пациентов закончены (77,3%), у 379 человек (22,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и человек не находится на больничном лечении.

В общей сложности в Эстонии сделано более 88 000 первичных тестов, из них 1 910, т.е. 2,2% были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

Данные графика обновляются автоматически.

График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Департамент здоровья напоминает, что независимо от того, что чрезвычайное положение закончено, для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.