Водитель, гнавший на скорости более 200 км/ч, нашел своему поступку странное оправдание

Во вторник днем полицейский патруль в Тартумаа зафиксировал, что один автомобиль Audi ехал со скоростью 207 км/ч в месте, где максимально разрешена скорость в 100 км/ч. 24-летнего водителя доставили в арестный дом, где он ждал суда. Уже на следующий день, 3 июня, суд приговорил его к пяти дням заключения и лишил водительских прав на полгода.

Старший инспектор Тартуского полицейского отделения Тайво Рози сказал, что данный опасный поступок был совершен в зоне обгона 2+1 на участке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. «Превысивший скорость водитель объяснил свое поведение минутным желанием испытать возможности автомобиля и несмотря на то, что превышение скорости было кратковременным и у сидевшего за рулем ранее не было серьезных столкновений с полицией, водителя все-таки сразу отправили в камеру, где он должен будет провести пять суток», - уточнил Рози.