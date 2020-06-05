Водитель, гнавший на скорости более 200 км/ч, нашел своему поступку странное оправдание

Во вторник полиция задержала в Тартумаа мчавшийся на большой скорости автомобиль Audi, водителя которого суд приговорил к пяти дням заключения. Также на полгода его лишили водительских прав, пишет Tartu Postimees.
Во вторник днем полицейский патруль в Тартумаа зафиксировал, что один автомобиль Audi ехал со скоростью 207 км/ч в месте, где максимально разрешена скорость в 100 км/ч. 24-летнего водителя доставили в арестный дом, где он ждал суда. Уже на следующий день, 3 июня, суд приговорил его к пяти дням заключения и лишил водительских прав на полгода.
Старший инспектор Тартуского полицейского отделения Тайво Рози сказал, что данный опасный поступок был совершен в зоне обгона 2+1 на участке шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. «Превысивший скорость водитель объяснил свое поведение минутным желанием испытать возможности автомобиля и несмотря на то, что превышение скорости было кратковременным и у сидевшего за рулем ранее не было серьезных столкновений с полицией, водителя все-таки сразу отправили в камеру, где он должен будет провести пять суток», - уточнил Рози.
По словам полицейского, в течение следующих шести месяцев водитель должен будет найти альтернативы для своего передвижения, поскольку сам он за руль сесть не может. «После отбытия наказания нарушитель ПДД должен дополнительно доказать Департаменту шоссейных дорог свою пригодность для вождения в виде сдачи теоретического экзамена. После он сможет сесть за руль и, как мы надеемся, в дальнейшем будет воздерживаться от любого превышения ограничения скорости», - сказал Рози.