Новым тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин

Новым главным тренером национальной сборной России по хоккею стал Валерий Брагин, который ранее возглавлял молодежную сборную страны. Он сменил на этом посту Алексея Кудашова, пишет Newsru.
Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в тренерский штаб команды также вошли Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков, Рашит Давыдов (тренер вратарей), Александр Трошин, Юрий Жданов (оба - тренеры по физической подготовке), Ларс Юханссон (тренер-методист).
"Большое спасибо за доверие руководству ФХР. Система работы в главной команде страны по поиску и подбору кандидатов, условиям для развития и подготовки игроков давно отлажена. Между сборными командами всех возрастов есть постоянная связь, преемственность, все давно является единым целым и подчинено достижению общего результата. Наша система работы дает плоды, в частности, результаты выступления юниорских сборных стали намного лучше, чем были лет 5-7 назад. В то же время, работы у нас очень много. Вполне возможно, что следующий чемпионат мира пройдет без игроков НХЛ, поэтому мы должны сделать максимум для подготовки игроков, выступающих в России", - заявил Брагин.
Брагин возглавлял молодежную сборную России с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. Подопечные 64-летнего специалиста стали победителями молодежного чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза выигрывали серебряные награды мирового первенства и дважды - бронзовые.
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Пост главного тренера молодежной сборной России занял Игорь Ларионов. С ноября 2019 года 59-летний специалист занимал должность помощника главного тренера, вместе с ним молодежная команда завоевала серебряные медали чемпионата мира - 2020. В тренерский штаб вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, Николай Хабибулин (тренер вратарей), Филипп Арзамазов (тренер по физической подготовке), Владимир Попов (тренер-методист).