Один из богатейших предпринимателей Эстонии: важнее всего удержать людей на родине

В Эстонии и Балтии мы привыкли, что работники обучены и у них имеется хорошая профессиональная подготовка. В США на это тратится очень много времени. Кроме того, там невероятно высокая текучка кадров, особенно среди разнорабочих.

- Как правительство справилось с обузданием кризиса? Что было сделать хорошо, а что плохо?

- В Эстонии имеются два кризиса. Один – медицинский, с которым правительство, как я считаю, справилось хорошо. Мы выбрали единственно верный путь и сделали это вовремя. Я считаю, что лучше с этим кризисом было не справиться.

Второй – экономический, который только начался. Во многих секторах трудность только начинаются. Решение Кассы страхования от безработицы создать дотацию по зарплатам было правильным. И хотя ее можно было бы давать в меньших объемах, но чуть большему количеству фирм и дольше, это все же помогло многим оправиться от первого шока и исходящего из него желания сокращать.

- То есть, претензий к правительству у вас нет.

- Да, пилить не буду. Единственное – инвестиции в масляный завод были явной глупостью. На те 125 миллионов евро, которые сейчас дают Eesti Energia, можно было сделать много более полезного.

Я считаю, что это должно было насторожить, что частный сектор, прежде всего, банки не готовы финансировать масляный завод, поскольку он себя не окупит. И тут правительство решает, что вольет туда деньги налогоплательщика. Для меня это нелогично! С Nordica же та же история.

Я считают, что Nordica – это Estonian Air номер два. Фирма вдруг стала большой и сказали, что хотят захватить мир. Но деньги кончились и пошли к правительству с протянутой рукой.

Авиакомпания таких размеров не выживет в условиях рынка. Мы неоднократно пытались это сделать в нашем регионе, и всегда неудачно. Но мы считаем, что у нас особое дело, которое имеет козыри против всех остальных и можно игнорировать статистику. Сомнительно.

- Кризис пройдет в ближайшее время или останется на годы?

- Если через две недели вирус отступит и жизнь вернется в прежний ритм, то через полтора года никто уже не вспомнит об этом кризисе. Но, скорее всего, это маловероятно. Ограничения могут вернуться. Большим пробным камнем станет период, когда вновь разрешат путешествовать.

Для предпринимателей самой большой проблемой является неизвестность. Цепи поставок промышленности растянулись на несколько месяцев, и если ты не можешь видеть, что будет в сентябре и в декабре, очень сложно строить планы.

Сам я считаю крайне важным, чтобы эстонские предприятия продолжили производство даже тогда, когда цены упали, а за продукцию нельзя попросить настолько же высокую цену, как раньше. Важно, чтобы заводы работали, а у людей была работа.