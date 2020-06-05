Житель Ыйсмяэ, хранивший дома взрывчатые вещества, приговорен к длительному тюремному заключению

Суд решил уголовное дело в рамках согласительного делопроизводства. Обвиняемый Урмас Пихт (46 лет) в соответствии с решением суда отбудет тюремное заключение сроком семь лет и шесть месяцев.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Пихта в незаконном владении, хранении и переработке взрывчатых веществ. Согласно обвинению, в точно не установленное время он доставил почти четыре килограмма взрывчатки на свое место жительства на Ыйсмяэ-теэ, где занимался извлечением взрывчатых веществ из обнаруженных боеприпасов и взрывных устройств.

Прокуратура также обвинила Пихта в незаконном приобретении и хранении большого количества боеприпасов и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, запрещенными для гражданского использования: в его доме были найдены пригодные к использованию патроны и огнестрельное оружие.

Согласно собранным в ходе уголовного следствия уликам, мужчина находил взрывчатые вещества и патроны в различных местах Харьюмаа, включая лес Мяннику и полигон.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс, Пихт объяснил, что он историк-любитель, а поиск и сбор старых взрывчатых веществ был его хобби.

По словам прокурора, эта деятельность является незаконной, и законодательство предусматривает суровое наказание за обращение со взрывчаткой, поскольку это чрезвычайно опасно. То, что обвиняемый занимался взрывчаткой в многоквартирном доме, потенциально подвергало опасности всех жильцов дома.