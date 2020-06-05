Фото и видео ⟩ В Риге под брусчатку провалился автомобиль

Как рассказала порталу Apollo представитель Госполиции Латвии Элина Приедите, в 10:32 был получен вызов о ДТП на улице Гертрудес в Риге, где под брусчатку провалились автомобили Mercedes и BMW.

Пострадавших в результате инцидента нет.

В данный момент закрыто движение на участке улицы Гертрудес от Бривибас до Тербатас.

Как выяснило агентство LETA, провал образовался в результате гидравлической проверки, которая в пятницу происходит на правой стороне Даугавы.

"Во время проверок теплосети тестируются с повышенным давлением, и сейчас теплосеть лопнула, в результате чего образовался размыв. Конкретные сети построены в 1963 году и свое время уже отслужили", - указала представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

Она также отметила, что хорошо, что авария произошла именно летом и во время проверки, так как в зимний сезон это может быть потенциально более опасным.