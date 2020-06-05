СМИ: эпидемия коронавируса во Франции взята под контроль

"Вирус все еще есть, особенно в некоторых регионах... но он циркулирует медленно", - заявил он радиостанции "Франс Энтер".

"Там, где у нас были десятки тысяч случаев в день, примерно 80 тыс. случаев в день в начале марта, до изоляции, по нашим оценкам - теперь примерно тысяча случаев", - пояснил он.

По информации портала Worldometer, специализирующегося на статистике, во Франции выявлены 152 444 случая коронавируса. 29 065 инфицированных скончались, 69 796 человек выздоровели.

Первый этап снятия ограничения начался во Франции 11 мая. В рамках него граждане страны получили разрешение передвигаться без специальных разрешений властей, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам. Затем это ограничение сняли.