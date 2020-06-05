Морское такси хочет предложить жителям Пирита отказаться от машин

Сначала поездки будут совершаться по субботам и воскресеньям два раза в день в обоих направлениях, но при наличие спроса количество рейсов увеличат, передает Rus.ERR .

Капитан судна Gundel Марко Албоя сказал в интервью в эфире передачи « Утро доброе! » на Радио 4, что в хорошую погоду из Летной гавани до Пирита на морском такси можно добраться за 10-15 минут.

«Во второй половине лета мы хотим предложить людям отказаться от машин и добираться до работы по морю. Рано утром будем отправляться из Пирита в город и вечером обратно. Люди смогут взять с собой велосипед или доехать до Пирита на электросамокатах», - сказал капитан Албоя, добавив, что Gundel также ходит на острова Аэгна и Найссаар, а с 7 июня по выходным будет проводить туристические поездки по Таллиннскому заливу.