Видео ⟩ Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями. Два футболиста пострадали

Сообщается, что инцидент произошел, когда автобус ехал со стадиона «Эштадиу Да Луш» до тренировочного центра. Полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были поранены осколками стекла, после чего немедленно доставлены в больницу, пишет "Чемпионат".