Пт, 5.06.2020
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  • Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями. Два футболиста пострадали

Видео ⟩ Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями. Два футболиста пострадали

Игроки "Бенфики".

ФОТО: Gerardo Santos/ZUMAPRESS.com

Автобус с игроками «Бенфики» был закидан камнями после первого матча возобновленного чемпионата Португалии, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что инцидент произошел, когда автобус ехал со стадиона «Эштадиу Да Луш» до тренировочного центра. Полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были поранены осколками стекла, после чего немедленно доставлены в больницу, пишет "Чемпионат".

«Бенфика» гарантировала полное сотрудничество с властями и призвала их приложить все усилия, чтобы найти преступников. В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Тонделу».

Встреча завершилась нулевой ничьей. «Бенфика», набрав 60 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Порту» (60) по дополнительным показателям.

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