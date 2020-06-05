Видео ⟩ Автобус с игроками «Бенфики» закидали камнями. Два футболиста пострадали

Автобус с игроками «Бенфики» был закидан камнями после первого матча возобновленного чемпионата Португалии, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Сообщается, что инцидент произошел, когда автобус ехал со стадиона «Эштадиу Да Луш» до тренировочного центра. Полузащитники Юлиан Вайгль и Андрия Живкович были поранены осколками стекла, после чего немедленно доставлены в больницу, пишет "Чемпионат".
«Бенфика» гарантировала полное сотрудничество с властями и призвала их приложить все усилия, чтобы найти преступников. В матче 25-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» принимала «Тонделу».
Встреча завершилась нулевой ничьей. «Бенфика», набрав 60 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Порту» (60) по дополнительным показателям.