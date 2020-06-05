Рост зарплат и снижение цен на алкоголь побуждают жителей Эстонии больше пить

В 2019 году жители Эстонии потребили в среднем 10,4 литров (+0,4 литра) абсолютного алкоголя из расчета на одного взрослого (в возрасте 15+), большую часть из которых составили легкие алкогольные напитки (63%), в том числе пиво составило 4,1 литра, виноградное вино – 1,9 литра и другие легкие алкогольные напитки 0,6 литра. Крепкий алкоголь составил 3,8 литров из употребленного алкоголя, в том числе 2,3 литра вина на одного взрослого. Увеличение потребления произошло в основном за счет крепких и более дорогих алкогольных напитков (виски, джин). Потребление водки не увеличилось, а потребление пива увеличилось на 1% по сравнению с предыдущим годом.

В 2019 году доходы выросли в среднем на 7,4%, а алкоголь подешевел в результате падения акцизов в среднем на 3%. Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в 2019 году в Эстонии за среднюю нетто-зарплату можно было купить на 54 литра пива или 11 литров водки больше, чем годом ранее.

«За последние 15 лет цены на алкоголь в Эстонии в целом не снизились, последний раз индекс цен был отрицательным в 2004 году. Для сдерживания быстрорастущей латвийской приграничной торговли в 2019 году правительство решило снизить акцизы на алкоголь, и это привело к значительному падению розничных цен. Розничные цены упали не так сильно, как ожидалось с падением акцизов, но более низкие цены на напитки и рост доходов населения привели к увеличению потребления на 3,2%. С положительной стороны можно выделить сокращение приграничной торговли Латвии во второй половине 2019 года и вместе с тем сокращение крупных закупок алкоголя», – сказала директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йозинг.

Согласно подсчетам Эстонского института конъюнктуры, в прошлом году из-за границы (в основном из Латвии) было привезено 2,8 литров (-0,6 литров) абсолютного алкоголя на одного взрослого. Акциз на алкоголь в 2019 году составил 225 миллионов евро, что на 7 миллионов евро меньше, чем годом ранее. Потребление алкоголя туристами в Эстонии снизилось.

По предварительным данным Института развития здоровья, в 2019 году от заболеваний, вызванных злоупотреблением алкоголя умерли 509 человек, при этом рост смертности по сравнению с 2018 годом не был резким, но все еще остается самым большим за последние 10 лет. Среди умерших больше всего людей трудоспособного возраста, 307 человек умерли в возрасте от 45 до 64 лет, самому молодому было 28 лет. Основные причины смерти – это алкогольные заболевания печени, за которыми следуют случайное отравление, алкогольная кардиомиопатия, психические и поведенческие расстройства, вызванные алкоголем.