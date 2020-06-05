Фото и видео ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись внедорожник и грузовик: в больницу доставлены двое взрослых и ребенок

Как пишет Järva Teataja, там столкнулись внедорожник и грузовик.

По словам старшего патрульной смены Пайдеского полицейского участка Раймонда Инноса, около 11:00 полиция получила сообщение, что на 65-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Мустла произошло ДТП. А именно, там столкнулись грузовик Man, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и внедорожник Volkswagen, которым управлял 39-летний мужчина.

Отреагировавшие на вызов полицейские установили на месте происшествия, что, согласно первоначальным данным, ехавший за грузовиком автомобиль Volkswagen не заметил, что тот останавливается и врезался в него.

В момент ДТП в Volkswagen находилось три человека, включая ребенка, все они доставлены на осмотр в больницу. В грузовике находился только водитель.

Оба водителя были трезвы и имели права. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.