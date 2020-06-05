KV.EE: за год в Таллинне стали предлагать внаем на 75% квартир больше

Конечно, причиной этого роста стал коронакризис. Собственники квартир, сдававшие их ранее посуточно, из-за отсутствия туристов стали предлагать их в долгосрочную аренду. В настоящее время спрос на съемное жилье еще не восстановился в полном объеме, но пик сезона вот-вот начнется.

Что касается изменения цен, то в мае средняя цена предложения в Таллинне на портале KV.EE составляла 10,90 евро за м², что на 7% ниже уровня цен предыдущего года в 11,70 евро за м². Максимальная цена этого года на KV.EE была в январе, когда она составила 12,30 евро за м². По сравнению с началом года стоимость аренды в мае была на 11% ниже.