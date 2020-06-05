Пт, 5.06.2020
Миллениалы не предусмотрели эпидемию, которая в очередной раз напомнила и о том, что идею частной собственности хоронить рано. Олеся Лагашина
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Еврокомиссия предлагает открыть внутренние границы ЕС к концу июня

Еврокомиссия предлагает открыть внутренние границы ЕС к концу июня

Туристка в маске. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Министры внутренних дел Евросоюза сегодня обсудят вопрос о снятии ограничений на внутренний туризм, передает Yle.

Европейская комиссия хочет, чтобы все страны ЕС открыли свои внутренние границы к концу июня, говорит комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Предложение об открытии внутренних границ и прекращении контроля на них будет внесено на рассмотрение стран-членов Евросоюза в связи с улучшением ситуации с коронаэпидемией во многих странах.

Министры внутренних дел ЕС сегодня обсудят вопрос о свободном перемещении внутри ЕС и снятии ограничений на внутренний туризм.

Решение об открытии внешних границ ЕС будет принято позднее.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ