Скрытая сторона коронакризиса: бесплатная самоизоляция или оплачиваемый карантин?

В подобной ситуации оказались многие люди, которые вернулись домой после 18 мая этого года.

Анна (настоящее имя редакции известно) приехала в Эстонию 24 мая. На тот момент чрезвычайное положение в стране уже было отменено, и въезд людей в Эстонию регулировался постановлением правительства республики номер 169: «Временное ограничение пересечения границы и введение карантина при пересечении государственной границы для предотвращения новой вспышки заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2».

«Поскольку я прилетела из США через Германию, на границе у меня взяли подпись, что я обязуюсь сидеть дома в течение 14 дней», - рассказала она. Однако через несколько дней, понимая, что нужно как-то объяснить работодателю, почему она не на работе, и что, вероятнее всего, необходимо открыть больничный лист, она обратилась к своему семейному врачу. Тот решил, что в данной ситуации самым правильным будет сдать анализы на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

Тут-то и началась свистопляска: «Врач сказала, что у нее нет оснований для открытия больничного листа, поскольку я абсолютно здоровый человек и не представляю опасности для окружающих. Я обратилась в Департамент полиции и погранохраны, в котором ответили, что не могут отменить обязанность сидеть дома, поскольку это постановление правительства».

Действительно, почему полиция не может снять ограничение, если человек принес справку, что здоров? «По состоянию на 24 мая требование находиться в карантине уже действовало, а отрицательный результат анализа этого требования не отменяет», - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Кроме того, с 1 июня, когда формально были открыты внутренние границы ЕС и Шенгена, возможность не проходить двухнедельную изоляцию распространяется на возвращающихся из тех стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней был ниже 15 человек на 100 000 жителей: «США к этим странам не относится, и этот показатель там выше».

Более подробную информацию для прибывающих из европейских стран можно найти на сайте МИДа.

Полиция и погранслужба строго выполняют законы и постановления. По медицинским вопросам государственные власти консультирует Департамент здоровья. Туда мы и отправились с вопросом: почему отрицательный результат анализа не является основанием для снятия обязанности находиться дома?

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар объяснил, что карантинные требования были введены для прибывающих в Эстонию людей, чтобы держать под контролем распространение SARS-CoV-2: «14-дневное требование исходит из информации о том, что если человек заражен, то он может заболеть и представлять опасность в течение 14 дней. Другими словами, инкубационный период длится 14 дней. Поэтому, даже если человек до истечения 14-дневного срока сдаст анализ на SARS-CoV-2, и результат окажется отрицательным, это не исключает возможности, что болезнь проявится позже».