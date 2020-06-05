Скрытая сторона коронакризиса: бесплатная самоизоляция или оплачиваемый карантин?

Прилетевшая из США жительница Эстонии оказалась в ловушке: она обязана 14 дней сидеть дома, но семейный врач не может открыть ей больничный лист, поскольку для этого нет оснований. Анализ на коронавирус показал отрицательный результат: «Врач сказала, что я являюсь здоровым человеком и не представляю опасности для окружающих, а полиция отказывается аннулировать обязательство находиться в изоляции».
В подобной ситуации оказались многие люди, которые вернулись домой после 18 мая этого года.
Анна (настоящее имя редакции известно) приехала в Эстонию 24 мая. На тот момент чрезвычайное положение в стране уже было отменено, и въезд людей в Эстонию регулировался постановлением правительства республики номер 169: «Временное ограничение пересечения границы и введение карантина при пересечении государственной границы для предотвращения новой вспышки заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2».
«Поскольку я прилетела из США через Германию, на границе у меня взяли подпись, что я обязуюсь сидеть дома в течение 14 дней», - рассказала она. Однако через несколько дней, понимая, что нужно как-то объяснить работодателю, почему она не на работе, и что, вероятнее всего, необходимо открыть больничный лист, она обратилась к своему семейному врачу. Тот решил, что в данной ситуации самым правильным будет сдать анализы на коронавирус. Результат оказался отрицательным.
Тут-то и началась свистопляска: «Врач сказала, что у нее нет оснований для открытия больничного листа, поскольку я абсолютно здоровый человек и не представляю опасности для окружающих. Я обратилась в Департамент полиции и погранохраны, в котором ответили, что не могут отменить обязанность сидеть дома, поскольку это постановление правительства».
Действительно, почему полиция не может снять ограничение, если человек принес справку, что здоров? «По состоянию на 24 мая требование находиться в карантине уже действовало, а отрицательный результат анализа этого требования не отменяет», - объяснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.
Кроме того, с 1 июня, когда формально были открыты внутренние границы ЕС и Шенгена, возможность не проходить двухнедельную изоляцию распространяется на возвращающихся из тех стран, в которых показатель заболеваемости за последние 14 дней был ниже 15 человек на 100 000 жителей: «США к этим странам не относится, и этот показатель там выше».
Более подробную информацию для прибывающих из европейских стран можно найти на сайте МИДа.
Полиция и погранслужба строго выполняют законы и постановления. По медицинским вопросам государственные власти консультирует Департамент здоровья. Туда мы и отправились с вопросом: почему отрицательный результат анализа не является основанием для снятия обязанности находиться дома?
Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар объяснил, что карантинные требования были введены для прибывающих в Эстонию людей, чтобы держать под контролем распространение SARS-CoV-2: «14-дневное требование исходит из информации о том, что если человек заражен, то он может заболеть и представлять опасность в течение 14 дней. Другими словами, инкубационный период длится 14 дней. Поэтому, даже если человек до истечения 14-дневного срока сдаст анализ на SARS-CoV-2, и результат окажется отрицательным, это не исключает возможности, что болезнь проявится позже».
Ложноотрицательный результат анализа возможен, и это необходимо учитывать. Но что делать человеку, который, с точки зрения государства, является потенциально больным и опасным, но внешне здоров и, не будучи официально больным, обязан работать?
Пресс-секретарь Больничной кассы Маргарита Купченкова объяснила, что врач может открыть так называемый больничный лист только при наличии подтвержденной болезни и возникновения временной нетрудоспособности: «В данном случае человек находится в самоизоляции, оснований для открытия листа и выплаты компенсации нет. Можно попытаться договориться с работодателем, чтобы выполнять работу дистанционно или взять отпуск».
Вполне логично и очень по-нашему. На этом можно было бы поставить точку, развести руками и пожалеть читательницу. Если бы не один пункт закона.
«Если у человека болезнь или повреждение, в случае которого врач указал, что из-за этого человек временно не может работать на своей работе или должности, или выполнять задачи, или вести экономическую или профессиональную деятельность, то врач назначает ему временную нетрудоспособность (открывает так называемый больничный лист), - объяснил представитель Департамента здоровья Симмо Саар. - В случае временной нетрудоспособности, имеющим медицинскую страховку людям согласно Закону о медицинском страховании выплачивается компенсация».
«Пункт первый части первой 51-й статьи Закона о медицинском страховании также гласит, что страховым случаем, когда человеку выплачивается компенсация по болезни, является и введенный в отношении него карантин», - добавил Саар.
В Больничной кассе нам сначала пытались объяснить, что в данном случае речь идет не о карантине, а о самоизоляции, когда компенсация действительно не положена. Но мы внимательнее вчитались в постановление правительства Эстонии номер 169 и обнаружили, что определяя порядок въезда в Эстонию, правительство использует именно термин «карантин». На что мы обратили внимание и Больничной кассы, которая после этого взяла время для консультации с юристами.
«Да, действительно, недавно правительство республики издало распоряжение (текст смотрите здесь), согласно которому для людей, прибывших из стран риска распространения коронавируса, вводится 14-дневный карантин, - сказала руководитель пресс-службы Больничной кассы Вивика Тамра. – Однако конкретный механизм, нужно ли, как и на каком основании выплачивать компенсацию по нетрудоспособности вернувшимся из стран риска людям, выяснится в будущий вторник, после заседания правительственной COVID-комиссии. Более точной информация на этой неделе мы вам предоставить не можем».
На данный момент все те, кто, начиная с 18 мая, когда постановление вступило в силу, вернулись в страну и были отправлены отбывать 14-дневный карантин без открытия больничного листа, имеют возможность получить компенсацию. В их пользу сейчас говорит указанная выше статья Закона о медицинском страховании. Как именно правительство решит поступить в этом беспрецедентном случае, должно выясниться во вторник.