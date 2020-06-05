Престарелая женщина в Нарве нуждается в помощи, а дети не могут приехать к ней из Санкт-Петербурга

В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Алла, на плечи которой неожиданно свалилась обязанность ухаживать за пожилой женщиной с деменцией. Дети женщины живут в Санкт-Петербурге, российские пограничники не выпускают их из страны. В мае пенсионерка дважды упала и получила серьезные травмы. Сейчас она лежит в больнице, и Алла совершенно не понимает, что делать после выписки. В Департаменте социальной помощи Нарвы сказали, что узнали о проблеме от журналиста, и теперь решат ее.
Для похорон через границу пропускают, для ухода - нет
86-летняя Ирина (имя изменено по просьбе родственников) жила в Нарве одна. У нее есть сын и дочь, которые постоянно живут в Санкт-Петербурге. У Ирины деменция - она всё больше и больше теряет связь с реальностью и нуждается в постоянном присмотре.
“Каждую неделю по три дня в Нарве с матерью были или я, или моя сестра, - рассказал сын пенсионерки Сергей. - Последний раз я был здесь 15 марта, как раз перед закрытием границы. Мы тогда не ожидали, что это надолго. Если бы знали, конечно, увезли бы ее с собой. Но на тот момент ее состояние было лучше, и мы с сестрой решили, что лето ей все-таки лучше провести дома, чем в каком-то учреждении. Поэтому никаких документов для этого не готовили”.
По словам Сергея, его мать наблюдалась у психиатра, и как раз в последние месяцы ее болезнь начала развиваться быстрее.
“Мы связывались с эстонской пограничной службой, там сказали, что для нас граница не закрыта, мы можем въехать в Эстонию, - рассказал Сергей. - Но в российской пограничной службе сказали, что, конечно, желают нашей маме здоровья, но они могут выпустить из страны только на похороны близкого родственника. Сказали, что это не прихоть пограничной службы, это постановление правительства”.
Поскольку у Ирины российское гражданство, теоретически она имеет право самостоятельно перейти границу и попасть в Россию, чтобы остаться там жить - во время коронакризиса это разрешают и эстонские, и российские правила. Но из-за деменции она этого сделать не может.
И даже если бы Ирина смогла перейти границу, в России, по нынешним правилам, ее нужно было бы поместить в обсерватор на 14 дней - а это все-таки не больница, а, скорее, гостиница за решеткой, и круглосуточного присмотра там нет.
Сергей говорит, что наилучшим решением было бы переправить в Нарву его сестру, которая могла бы ухаживать за мамой и либо пристроить ее в Эстонии, либо вывезти в Россию.
“На месте разобраться всё же проще, чем через границу”, - говорит он.
Пожилая помощница уже не справляется
У Сергея и его сестры есть в Нарве знакомая - Алла, которая попыталась пристроить куда-нибудь Ирину. Пока Ирина жила в своей квартире, за ней ухаживала соседка - тоже пенсионерка. А дети из Петербурга через Аллу оплачивали ее помощь. Поскольку почти половину времени кто-то из детей находился в Нарве, от помощницы требовалось не так уж много - дать готовую еду, таблетки, сходить в магазин. Но когда границы оказались закрыты, а состояние Ирины ухудшилось, всё изменилось. Теперь пожилой соседке пришлось взять на себя готовку, купание, уборку в квартире и вообще присмотр за женщиной, которая не понимает, что делает.
7 мая Ирина упала и серьезно поранилась. Скорая помощь увезла ее в больницу, где наложили швы, а потом вернули женщину домой.
“Я очень просила не возвращать ее домой, потому что некому за ней ухаживать. Мне сказали - будете возить ее на перевязку и ухаживать за ней, - рассказала Алла. - Но у меня нет возможности за ней ухаживать! А та женщина, которая за ней ухаживала, ей самой уже за 70, ей просто не справиться. Когда я возила Ирину на снятие швов, мне пришлось звать на помощь еще одну женщину, потому что ее так просто не посадить в машину, не высадить из машины, она постоянно норовит куда-то уйти, сбежать. Без помощи не обойтись”.
Директор нарвского Департамента социальной помощи Елена Васильева сказала, что Алла обратилась к ним после этого случая, но представилась посторонним человеком, скрыв, что лично знает Ирину. Специалист департамента выяснила, что за Ириной ухаживала пожилая соседка, и связалась с ней.
“Соседка сказала нашему специалисту, что готова ухаживать за ней и будет это делать. Просила только на время устроить ее в отделение по уходу, чтобы в больнице за ней поухаживали. На тот момент было еще чрезвычайное положение, и отделение было занято полностью. Тогда бабушку привезли обратно, и соседка за ней ухаживала”, - сообщила Елена Васильева.
Но в минувшую субботу Ирина снова упала. В больнице выяснилось, что сломаны три ребра, и пенсионерку оставили на больничном лечении. Алла рассказала, что после этого пожилая соседка вернула ей ключи от квартиры и сказала, что больше не справляется с уходом.
Принять готовы все, но не сейчас
Алла попыталась найти способ переправить Ирину через границу или найти ей место в каком-нибудь доме попечения или в богадельне при церкви в Нарве.
“Отец Виталий сказал, что в период коронавируса никого не берут, - рассказала Алла. - Когда закончилось чрезвычайное положение, он сказал, что у него очередь 30 человек - это на полгода или больше. В Усть-Нарву ее берут, но берут через полгода”.
Примерно также ответили в домах попечения в Силламяэ и в Нарве. Алла в растерянности и не понимает, куда отправят Ирину после выписки из больницы. Она рассказала, что пришла в Департамент социальной помощи Нарвы, чтобы выяснить, есть ли какая-то льготная очередь в дом попечения.
“Мне сказали, что льготной очереди нет, и нам надо решать проблему частным образом - искать сиделку. Но ей не сиделка нужна, ей нужен постоянный присмотр. Такие люди не должны оставаться одни”, - говорит Алла.
После запроса корреспондента Rus.Postimees, Елена Васильева провела внутреннюю проверку. Чиновники заверяют, что этого разговора не было, и Алла к ним вообще не приходила. Соответственно, в департаменте не знали, что ситуация изменилась, и теперь требуется их помощь.
“Мы наблюдаем, что Алла не хочет заниматься этими своими обязанностями, и поскорее хотела бы отправить бабушку куда-нибудь, чтобы только ею не заниматься, - сказала Елена Васильева. - У нас есть четкое понимание, что в прессу она обратилась только для того, чтобы (быстрее) получить место в доме попечения или в сестринском уходе”.
Собственно, Алла и говорит, что она - только знакомая семьи, и ей непонятно, почему обязанности по уходу за пожилой женщиной с деменцией вдруг свалились на нее, а не на социальные службы.
Елена Васильева подтвердила, что мест в домах попечения в Эстонии действительно остро не хватает. Не только родственники пожилых людей, но и социальные работники подолгу ищут свободные места. В то же время, директор заверяет, что в итоге без помощи никто не остается - ухаживать за престарелой женщиной социальные работники могут и на дому.
На улицу не выпишут
Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд заверил, что в никуда пациентку с деменцией не выпишут и сначала свяжутся с социальными службами.
“Если уже нет показаний для лечения, мы отправляем пациента в Дом попечения - если человеку нужен уход”, - сказал доктор Силланд
“В ряде случаев, скорее из социальных показаний, когда некуда выписать и нужно временное пристанище, мы пользуемся Отделением сестринского ухода. Это еще один вариант, когда активное лечение закончилось. Социальная составляющая в нашей работе тоже есть”, - добавил он.
Елена Васильева также рассказала, что в некоторых случаях по договоренности с больницей пожилые люди остаются там дольше, чем нужно для лечения, пока не нашлось места в доме попечения.
“Мы подключаемся к этой проблеме заново, - сказала директор департамента в четверг вечером. - Сначала мы действовали, исходя из той информации, которая была тогда. Сейчас сделаем таким образом: завтра мои специалисты посетят бабушку, посмотрят и будут связываться с родственниками. Но никак не с Аллой - потому что она не родственница, мы с ней даже обсуждать это не можем. Но если бы она пришла к нам на прием, рассказала всё подробно, мы сразу подключились бы, Сергей бы прислал по электронной почте ходатайство. У нас все бланки на сайте есть”.
Директор Департамента социальной помощи отмечает, что родственникам из России обязательно нужно было бы обратиться в департамент самостоятельно - хотя бы позвонить и описать проблему.
Так или иначе, теперь все участники этой истории знакомы с ситуацией, и можно ожидать, что для престарелой женщины с деменцией она разрешится благополучно.