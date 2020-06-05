Престарелая женщина в Нарве нуждается в помощи, а дети не могут приехать к ней из Санкт-Петербурга

Для похорон через границу пропускают, для ухода - нет

86-летняя Ирина (имя изменено по просьбе родственников) жила в Нарве одна. У нее есть сын и дочь, которые постоянно живут в Санкт-Петербурге. У Ирины деменция - она всё больше и больше теряет связь с реальностью и нуждается в постоянном присмотре.

“Каждую неделю по три дня в Нарве с матерью были или я, или моя сестра, - рассказал сын пенсионерки Сергей. - Последний раз я был здесь 15 марта, как раз перед закрытием границы. Мы тогда не ожидали, что это надолго. Если бы знали, конечно, увезли бы ее с собой. Но на тот момент ее состояние было лучше, и мы с сестрой решили, что лето ей все-таки лучше провести дома, чем в каком-то учреждении. Поэтому никаких документов для этого не готовили”.

По словам Сергея, его мать наблюдалась у психиатра, и как раз в последние месяцы ее болезнь начала развиваться быстрее.

“Мы связывались с эстонской пограничной службой, там сказали, что для нас граница не закрыта, мы можем въехать в Эстонию, - рассказал Сергей. - Но в российской пограничной службе сказали, что, конечно, желают нашей маме здоровья, но они могут выпустить из страны только на похороны близкого родственника. Сказали, что это не прихоть пограничной службы, это постановление правительства”.

Поскольку у Ирины российское гражданство, теоретически она имеет право самостоятельно перейти границу и попасть в Россию, чтобы остаться там жить - во время коронакризиса это разрешают и эстонские, и российские правила. Но из-за деменции она этого сделать не может.

И даже если бы Ирина смогла перейти границу, в России, по нынешним правилам, ее нужно было бы поместить в обсерватор на 14 дней - а это все-таки не больница, а, скорее, гостиница за решеткой, и круглосуточного присмотра там нет.

Сергей говорит, что наилучшим решением было бы переправить в Нарву его сестру, которая могла бы ухаживать за мамой и либо пристроить ее в Эстонии, либо вывезти в Россию.

“На месте разобраться всё же проще, чем через границу”, - говорит он.

Пожилая помощница уже не справляется