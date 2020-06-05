Сервис Zoom вышел победителем из коронакризиса

В докладе о своих доходах компания сообщила, что за февраль-апрель заработала $328 млн. Это в два с лишним раза больше, чем за тот же период предыдущего года, когда она получила $122 млн. И даже больше ожиданий самого сервиса, которые были у него пару месяцев назад ($200 млн), пишет Habr.

Эрик Юань, основатель Zoom, рассказал, что к конференциям за это время подключилось много бесплатных пользователей, в том числе больше 100 000 школ. Также у компании 265 400 платящих клиентов с более чем 10 сотрудниками, эта цифра выросла на 354%. Новые корпоративные клиенты купили 175 000 лицензий. Затраты, впрочем, тоже выросли в два раза, к $201 млн.

Это первый доклад Zoom со времени объявления пандемии. Ранее компания сообщала, что число ее ежедневных участников встреч выросло до 300 млн — по сравнению со всего 10 млн в декабре. Со времени пика в апреле эта цифра чуть снизилась, но Юань говорит, что ожидает в дальнейшем и более существенный рост. В следующем квартале Zoom хочет повысить свои доходы в три раза. Она ожидает заработать больше $1,8 млрд до конца 2020-го.

Компания ожидает повышения оттока пользователей летом и осенью — просто потому, что она очень резко их набрала. Чтобы снизить возможные потери — она работает над уменьшением числа скандалов, которых в последние месяцы у сервиса было предостаточно.

Например, в Zoom утверждали, что используют сквозное шифрование для видеозвонков, хотя это оказалось неправдой. Популярен стал эффект «зубомб», когда человек случайно подбирал верную ссылку и заходил в звонок, включая школьникам порнографию или просто тролля свою новообретенную аудиторию. А инсталлятор Zoom для macOS обвинили в излишней схожести со зловредами, поскольку он обходил ограничения операционной системы, чтобы ускорить свою загрузку. Предустановка стартовала сама по себе еще до того, как юзер кликнул на кнопку и разрешил программе что-либо у себя делать.

Все эти проблемы в основном исправили. А для сквозной шифровки видеозвонков Zoom даже купила стартап Keybase, чтобы получить разработчиков, опытных в этой сфере.

В остальном главный приоритет компании, по словам Эрика Юаня — просто не дать серверам упасть. «Потому что так много людей и бизнесов зависят от нас, и рассчитывают, что с Zoom они всегда смогут остаться на связи», - сказал он.

Стоимость акций компании утроилась за последние несколько месяцев. В начале года она составляла $68 за акцию, а на выходе квартального отчета цена поднялась до $208. В следующем квартале ожидают еще больше доходов — минимум $500 млн. Потом, возможно, заработки начнут замедляться, по мере выхода бизнеса из коронавируса. В целом прибыль за фискальный год составит от $355 до $388 млн (или от $1.21 до $1.29 на акцию). Аналитики ранее прогнозировали всего 46 центов.