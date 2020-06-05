Запрет на полеты в Россию и ряд стран продлили минимум до 21 июня

Эти страны являлись «красными» по состоянию на 1 июня. В случае если количество зараженных там начнет сокращаться, полеты будут возобновлены. В то же время, в список запретных могут начать добавляться другие страны, если заболеваемость в них будет расти. Например, сейчас на грани балансирует Испания, где количество зараженных остается в пропорции 19,2 на 100 000 жителей.

Первое распоряжение Аас подписал 17 мая: «Для того чтобы притормозить распространение вируса, сначала мы сможем открыть авиасообщение со странами, где распространение вируса на основании 14-дневной статистики было достаточно маленьким. Дальше сможем начать шаг за шагом восстанавливать сообщение».

Разрешая или запрещая сообщение со странами, Министерство экономики и коммуникаций исходит из формулы, согласно которой для открытия линии в течение 14 дней в стране должно фиксироваться 25 и меньше зараженных на 100 000 жителей. Эпидемиологическую обстановку в странах министерство просматривает каждый день, и открывает или ограничивает открытие авиасообщения соответственно распространению вируса. Список стран можно посмотреть здесь.