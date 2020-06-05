Работников и заключенных Вируской тюрьмы проверили на коронавирус: один тест оказался положительным

Хотя у сотрудника Вируской тюрьмы в четверг был диагностирован коронавирус, среди заключенных инфицированных не выявлено.
После выявления в четверг случая коронавируса Вируская тюрьма проверила людей, которые могли быть в контакте с заболевшим сотрудником. Пробы были взяты у 172 заключенных и 37 сотрудников, у одного из сотрудников тест оказался положительным, все тесты заключенных отрицательные. Медицинское отделение тюрьмы будет продолжать следить за здоровьем и всех заключенных, и всех сотрудников, сообщила BNS пресс-служба Министерства юстиции.
В четверг был диагностирован коронавирус у сотрудника Вируской тюрьмы, который в последний раз был на дежурстве 27 мая. Заключенные отделения, где он работает, изолированы от остальных и тестируются. Проводится также тестирование других сотрудников этого подразделения и других служащих, контактировавших с ним.
Ранее в тюремной системе коронавирус был выявлен у кадета из Юстиционного колледжа, а также у одного сотрудника Вируской и одного сотрудника Тартуской тюрем, которые заразились вирусом вне службы. К настоящему моменту все трое выздоровели и вернулись на службу.
С понедельника эстонские тюрьмы перешли на обычный режим, как это было до чрезвычайного положения.