У еще одного работника Вируской тюрьмы обнаружили коронавирус

После выявления в четверг случая коронавируса Вируская тюрьма проверила людей, которые могли быть в контакте с заболевшим сотрудником. Пробы были взяты у 172 заключенных и 37 сотрудников, у одного из сотрудников тест оказался положительным, все тесты заключенных отрицательные. Медицинское отделение тюрьмы будет продолжать следить за здоровьем и всех заключенных, и всех сотрудников, сообщила BNS пресс-служба Министерства юстиции.

В четверг был диагностирован коронавирус у сотрудника Вируской тюрьмы, который в последний раз был на дежурстве 27 мая. Заключенные отделения, где он работает, изолированы от остальных и тестируются. Проводится также тестирование других сотрудников этого подразделения и других служащих, контактировавших с ним.

Ранее в тюремной системе коронавирус был выявлен у кадета из Юстиционного колледжа, а также у одного сотрудника Вируской и одного сотрудника Тартуской тюрем, которые заразились вирусом вне службы. К настоящему моменту все трое выздоровели и вернулись на службу.