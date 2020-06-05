Airbaltic возобновит рейсы из Таллинна в Малагу в июле

«Многие европейские страны вновь откроют свои границы для туристов. Люди начинают планировать свои летние отпуска или просто небольшую передышку после долгого перерыва в путешествиях. Поэтому мы открываем некоторые из популярных летних направлений раньше, чем планировалось», - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

«Безопасность и здоровье наших пассажиров остаются наивысшим приоритетом. Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов в наших полетах. Все пассажирам обеспечивается бесплатно основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки», - добавил Гаусс.

В период с 15 июня по 7 июля airBaltic также возобновит полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, Рим, Катанию и Милан в Италии, а также в другие пункты назначения.