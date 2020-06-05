Airbaltic возобновит рейсы из Таллинна в Малагу в июле

Латвийская авиакомпания airBaltic планирует возобновить рейсы из Таллинна в Малагу 6 июля, сообщила пресс-служба предприятия.
«Многие европейские страны вновь откроют свои границы для туристов. Люди начинают планировать свои летние отпуска или просто небольшую передышку после долгого перерыва в путешествиях. Поэтому мы открываем некоторые из популярных летних направлений раньше, чем планировалось», - сказал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
«Безопасность и здоровье наших пассажиров остаются наивысшим приоритетом. Мы ввели строгие меры безопасности, а также следуем рекомендациям ответственных органов в наших полетах. Все пассажирам обеспечивается бесплатно основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки», - добавил Гаусс.
В период с 15 июня по 7 июля airBaltic также возобновит полеты из Риги в Дубровник, Риеку и Сплит в Хорватии, Барселону в Испании, Ниццу во Франции, Ларнаку на Кипре, Рим, Катанию и Милан в Италии, а также в другие пункты назначения.
В настоящее время airBaltic выполняет прямые полеты из Риги в Таллинн, Вильнюс, Осло, Франкфурт, Амстердам, Хельсинки, Мюнхен, Берлин и Гамбург. Вскоре авиакомпания возобновит рейсы в Вену, Дюссельдорф, Париж и Копенгаген. Кроме того, airBaltic предлагает некоторые прямые рейсы из Таллинна и Вильнюса.