Вспышка коронавируса на пищевом предприятии: заразились 13 работников

По словам руководителя группы расследования северного регионального отделения Департамента здоровья Юты Варьяс, департамент устанавливает вместе с предприятием всех, кто контактировал с зараженными, и консультирует Lunden Food по вопросам организации их дальнейшей деятельности. «По нашей оценке, речь идет о вспышке заболевания наивысшего риска, для решения которой предпочтительно применение нескольких мер», - сказала Варьяс.

В том числе Департамент здоровья рекомендует при дезинфекции обратить внимание на помещения и зоны, где собираются работники — сюда относятся как раздевалки, так и зоны отдыха и туалет. Заболевший работник может вернуться на работу через 14 дней при условии, что он будет абсолютно здоров. Также Департамент здоровья рекомендует предприятию дополнительно проинструктировать работников о правильном использовании средств защиты. «Конечно, на всех рабочих местах должны быть как средства для дезинфекции рук, так и плакаты о гигиене. В случае этого заболевания самыми важными являются профилактические меры на рабочих местах, чтобы больными на работу не приходили».

По словам Варьяс, предприятие всерьез восприняло рекомендации департамента, а также оказало им всестороннюю помощь. «Для выяснения круга контактов очень важно отношение работодателя. Компания Lunden Food с самого начала была с нами в хорошем и конструктивном контакте».

По словам председателя правления Lunden Food OÜ Юло Реккаро, в приоритете их предприятия как прекращение распространения вируса, так и обеспечение безопасного производства. «Мы всерьез восприняли данные нам рекомендации — важно сохранять как здоровье наших работников, так и обеспечивать безопасность процесса производства. Мы верим, что обе цели выполнимы».

По словам ведущего специалиста пищевого отдела Ветеринарно-пищевого департамента Яаны Оона, на данный момент отсутствуют доказательства распространения вируса через еду. «Неизвестно ни одного случая, когда приготовивший еду зараженный был бы причиной заражения еды и в свою очередь нового заражения человека», - сказала Оона.