Вспышка заболеваемости коронавирусом в Таллинне связана с предприятием пищевой промышленности

Назвать это предприятие Мартин Кадай отказался, но отметил, что речь идет о промышленном предприятии, пишет rus.err.ee. "Поскольку на предприятии работает достаточно много человек, ожидаемо, что могут заболеть еще люди, так как работники контактировали между собой", - отметил он.

По данным ERR, речь идет о находящемся в Таллинне предприятии пищевой промышленности, которое не было закрыто на карантин, заболевшие работники были изолированы и отправлены на домашнее лечение.

Частично случаев заражения стало больше и из-за вернувшихся людей из Финляндии и Швеции: в середине мая их было 17.