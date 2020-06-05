Вспышка заболеваемости коронавирусом в Таллинне связана с предприятием пищевой промышленности

В Харьюмаа есть одно предприятие, где по состоянию на данный момент зарегистрировано десять заболевших, сказал ERR руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай.
Назвать это предприятие Мартин Кадай отказался, но отметил, что речь идет о промышленном предприятии, пишет rus.err.ee. "Поскольку на предприятии работает достаточно много человек, ожидаемо, что могут заболеть еще люди, так как работники контактировали между собой", - отметил он.
По данным ERR, речь идет о находящемся в Таллинне предприятии пищевой промышленности, которое не было закрыто на карантин, заболевшие работники были изолированы и отправлены на домашнее лечение.
Частично случаев заражения стало больше и из-за вернувшихся людей из Финляндии и Швеции: в середине мая их было 17.
Напомним, что за последние сутки 15 положительных тестов поступило из Харьюмаа (11 из них из Таллинна).