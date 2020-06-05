В Москве в жилом доме произошел взрыв

ЧП произошло в доме N 7 на Дорожной улице. По предварительным данным, по периметру дома взорвалась газовая труба. «Происходит открытое горение, виден густой черный дым. На место происшествия прибыли пожарные. Людей эвакуируют из здания», - говорится в сообщении.

Источник «Интерфакса» отметил, что в девятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже взорвался бытовой газ. Данных о пострадавших у него нет.

В столичном главке МЧС сообщили, что в доме на Дорожной улице произошел пожар, его локализовали в 12:45.

По данным Baza, в результате взрыва и пожара один человек погиб и один пострадал.

В четверг в подмосковной Ивантеевке произошел аналогичный инцидент. «Произошел взрыв, предположительно, бытового газа. Это пятиэтажное здание, дом постройки 1979 года. (...) Один житель (пострадал - прим. «Интерфакса»), были царапины, ссадины, от госпитализации она отказалась», - сообщил собеседник агентства.

Из дома были эвакуированы около 30 жителей. Их разместили в ближайшей школе и обеспечили горячим питанием.