В Москве в жилом доме произошел взрыв

ЧП произошло в доме N 7 на Дорожной улице. По предварительным данным, по периметру дома взорвалась газовая труба. «Происходит открытое горение, виден густой черный дым. На место происшествия прибыли пожарные. Людей эвакуируют из здания», - говорится в сообщении.
Источник «Интерфакса» отметил, что в девятиэтажном жилом доме в квартире на четвертом этаже взорвался бытовой газ. Данных о пострадавших у него нет.
В столичном главке МЧС сообщили, что в доме на Дорожной улице произошел пожар, его локализовали в 12:45.
По данным Baza, в результате взрыва и пожара один человек погиб и один пострадал.
В четверг в подмосковной Ивантеевке произошел аналогичный инцидент. «Произошел взрыв, предположительно, бытового газа. Это пятиэтажное здание, дом постройки 1979 года. (...) Один житель (пострадал - прим. «Интерфакса»), были царапины, ссадины, от госпитализации она отказалась», - сообщил собеседник агентства.
Из дома были эвакуированы около 30 жителей. Их разместили в ближайшей школе и обеспечили горячим питанием.
Прокуратура Московской области начала проверку по факту взрыва, сообщила представитель ведомства Марина Каурова. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выезжал прокурор Ивантеевки Вячеслав Шипиев.