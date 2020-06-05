Почему коронавирус бьет по мужчинам: ответ скрывается в гормонах

Масса появляющейся сейчас информации поддерживает эту идею, в том числе последствия COVID-19 у мужчин с раком простаты, и лабораторные исследования того, как андрогены регулируют ключевые гены. А первоначальные наблюдения в Испании дают основания полагать, что непропорциональное число мужчин с облысением по мужскому типу (которое связано с сильным андрогеном) оказываются в больнице с COVID-19. Исследователи спешат протестировать уже принятые к использованию лекарства, которые блокируют действие андрогенов, применяя их на ранних стадиях болезни, в надежде замедлить вирус и выиграть время для иммунной системы.

«Все ищут звено между андрогенами... и последствиями COVID-19», - говорит Говард Соле, исполнительный вице-президент Фонда рака простаты, который 13 мая презентовал в Zoom новейшее исследование, которое объединило 600 ученых и медиков. Второй звонок был назначен на 4 июня, в нем предполагалось обсудить клинические испытания.

Эпидемиологические данные со всего мира подтвердили ранние сообщения об уязвимости мужчин. В Ломбардии, в Италии, например, мужчины составляли 82% из 1591 пациентов, направленных в отделения интенсивной терапии с 20 февраля по 18 марта, говорится в исследовании, опубликованном в Журнале американской медицинской ассоциации. Смертность мужчин также превысила женскую во всех возрастных группах, согласно исследованию 5700 пациентов в Нью-Йорке, госпитализированных с COVID-19.

Сейчас исследователи вышли на след механизма этого уклона в мужскую сторону – результат усилий ученых, исследующих рак простаты, которые хорошо разбираются в андрогенах.

Кристина Джеймисон из Калифорнийского университета, которая разработала органоиды (Органоид – постоянная цитоплазматическая структура животной или растительной клетки, выполняющая определенную функцию – прим.ред.) для исследования рака простаты, вспоминает звонок в Zoom, когда она перебирала идеи о том, как связать ее исследование с COVID-19, когда ее сестра, также ученый, прислала ей сообщение: «TMPRSS2».

Это было 16 апреля, и спустя несколько минут Джеймисон нашла публикацию в научном издании Cell, в которой был этот текст, – исследование Маркуса Хоффмана и его коллег из Лейбницкого институт исследований приматов. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы в комьюнити исследователей рака простаты, потому что она показала, что заражение SARS-CoV-2, вирусом, который вызывает COVID-19, частично зависит от TMPRSS2 – мембраносвязанный фермент. Данный фермент расщепляет белок-«шип» на поверхности коронавируса, позволяя вирусу сливаться с мембраной клетки-хозяина и проникать внутрь клетки.

Джеймисон и другие исследователи рака предстательной железы были знакомы с этим ферментом, потому что примерно в половине всех случаев рака простаты мутация TMPRSS2 увеличивает количество онкогена, который запускает ускоренный рост клеток. В предстательной железе TMPRSS2 вырабатывается, когда мужские гормоны связываются с рецептором андрогена. «Проводя исследования, вы словно пытаетесь бросить якорь в огромном океане возможностей», - описывает Джеймисон. Открытие того факта, что TMPRSS2 помогает вирусу проникать в клетки, она «ощутила, будто этот якорь наконец достиг дна».