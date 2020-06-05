Петербургский хирург, пациентка которого умерла после пластической операции, отправлен под домашний арест

Василеостровский районный суд Петербурга отправил под домашний арест хирурга частной клиники Гурама Папиашвили, пациентка которого умерла после операции, пишет Newsru.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, мужчина отправлен под арест до 2 августа. Сам он не возражал против избранной меры пресечения.
По данным следствия, Папиашвили, являясь учредителем и хирургом одной из частных клиник в Василеостровском районе без медицинской лицензии на проведение пластических операций, 29 мая незаконно и при отсутствии необходимого оснащения провел пластическую операцию женщине 1958 года рождения. Через два дня после этого у женщины ухудшилось самочувствие, ее поместили в больницу, где она скончалась. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с нарушением свертываемости крови и кровопотерей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Папиашвили грозит до шести лет лишения свободы.