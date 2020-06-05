Петербургский хирург, пациентка которого умерла после пластической операции, отправлен под домашний арест

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, мужчина отправлен под арест до 2 августа. Сам он не возражал против избранной меры пресечения.

По данным следствия, Папиашвили, являясь учредителем и хирургом одной из частных клиник в Василеостровском районе без медицинской лицензии на проведение пластических операций, 29 мая незаконно и при отсутствии необходимого оснащения провел пластическую операцию женщине 1958 года рождения. Через два дня после этого у женщины ухудшилось самочувствие, ее поместили в больницу, где она скончалась. По предварительным данным, смерть потерпевшей наступила от септического шока с нарушением свертываемости крови и кровопотерей.