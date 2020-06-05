Март Хельме коллегам: отложим открытие внешних границ ЕС минимум до конца июня

Министр Хельме сообщил своим европейским коллегам, что хотя Европейская комиссия советует ограничить необязательные поездки в ЕС для граждан третьих стран до 15 июня, Эстония явно не будет готова открыть свои границы к этой дате.

«Для того чтобы к середине июня достигнутая внутри Шенгенской зоны эпидемиологическая сбалансированность не рухнула, нужно продлить ограничение на пересечение внешней границы как минимум до 30 июня, - сказал Хельме.- К открытию внешней границы Европейского союза нужно походить осторожно, и договориться между собой о наиболее объективных критериях, на основании которых граница откроется для третьих стран. По нашей оценке, исходной точкой тут может быть эпидемиологическая обстановка в стране, которая опирается на достоверные данные».

С 1 июня Эстония открыла свои границы для людей без признаков болезни, которые прибывают из Европейского союза или стран-членов Шенгенской конвенции, или Великобритании и Северной Ирландии, но ввел для прибывающих из этих стран людей обязанность находиться в 14-дневном карантине, если количество зараженных в стране, из которой прибыл человек, больше 15 на 100 000 жителей: «Я предложил коллегам из Европейского союза и при открытии границы для третьих стран исходить из такого же принципа».

По словам министра внутренних дел, первой задачей ЕС должно быть максимальное восстановление свободного передвижения для работников, товаров и услуг в Шенгенской зоне. И согласно рекомендациям Европейской комиссии, ограничения между странами с аналогичной эпидемиологической обстановкой должны открываться шаг за шагом, при необходимости нужно проводить выборочную, основанную на анализе рисков проверку, или отказаться от проверок, например, в плане путешественников, приезжающих на работу или по семейным обстоятельствам. Вторым этапом комиссия советует вернуться к нормальной работе Шенгена и снять все введенные на внутренних границах ограничения, в то же время обеспечив методы защиты здоровья, например, соблюдение дистанции и гигиены.

«Эстония сейчас еще находится на первом этапе, но, естественно, в наших интересах вернуться к нормальной работе свободного передвижения в Шенгенской зоне настолько, насколько это возможно, - сказал Хельме. – После сегодняшней встречи сохраняется надежда на то, что большая часть Европы к середине июня будет открыта для своих жителей», - добавил министр.