Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером

Таким образом, 35-летний португалец стал третьим спортсменом, заработавшим миллиард долларов за карьеру. Ранее эту отметку перевалили американский гольфист Тайгер Вудс (в 2009 году) и его соотечественник боксер Флойд Мейвезер (в 2017 году).

Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов и инвестиций. В прошлом году после уплаты налогов Криштиану стал богаче на 105 млн долларов.

Cristiano Ronaldo earned $105 million in the past year, landing him at No. 4 on the 2020 Forbes #Celeb100 list, one spot above Lionel Messi—and making him the first soccer player in history to earn $1 billion https://t.co/QVNG43uqFw pic.twitter.com/YnuvRHxDOX — Forbes (@Forbes) June 4, 2020