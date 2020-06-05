Пт, 5.06.2020
Если бы дело было только в зарплате, за дверями хлева должна была бы стоять длинная очередь. Роомет Сырмус
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Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером

Криштиану Роналду.

ФОТО: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером, пишет Newsru со ссылкой на финансовое издание Forbes.

Таким образом, 35-летний португалец стал третьим спортсменом, заработавшим миллиард долларов за карьеру. Ранее эту отметку перевалили американский гольфист Тайгер Вудс (в 2009 году) и его соотечественник боксер Флойд Мейвезер (в 2017 году).

Роналду за свою 17-летнюю карьеру заработал 650 млн долларов в качестве зарплаты от различных клубов. Остальные средства он получил от различных спонсорских контрактов и инвестиций. В прошлом году после уплаты налогов Криштиану стал богаче на 105 млн долларов.

Кроме того, Роналду является первым пользователем Instagram с 200 миллионами подписчиков. А с учетом его фолловеров в других соцсетях - Facebook и Twitter - суммарно армия поклонников футболиста составляет около 427 миллионов, что делает его самым популярным спортсменом на планете.

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