На следующей неделе возобновляется свободное движение между странами Балтии и Польшей

"Сегодня я говорил с польским коллегой Матеушем Моравецким. Две важных и хороших новости. Первая – мы договорились, что на следующей неделе будет восстановлено свободное передвижение людей между странами Балтии и Польшей. Это в срочном порядке согласуют ответственные министерства государств", – написал премьер в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно действующему сейчас в Литве порядку, выезд граждан из страны не ограничивается, однако по возвращению в Литву из государства, где количество заболеваний коронавирусом превышает 15 случаев на 100 тыс. жителей, необходима двухнедельная изоляция.

В отношении иностранцев, которые хотят прибыть в Литву действует иной порядок – если в иностранном государстве за последние 14 дней количество заболеваний COVID-19 на 100 тыс. жителей составляет от 15 до 25, то гражданам такой страны разрешено прибывать в Литву, но обязательна 14-дневная изоляция. Если количество заболеваний не превышает 15 случаев на 100 тыс. населения, то гражданам таких стран не только разрешен въезд в страну, но им также не нужно соблюдать самоизоляцию.

Если количество заболеваний превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей, то въезд иностранцам из такой страны запрещен.

Список стран, отвечающих этим требованиям, координируют все три Балтийских государства, ограничения на передвижение между которыми были отменены еще раньше. Этот список публикуется каждый понедельник.

В первый список, опубликованный Минздравом Литвы, внесены 27 государств.

Двухнедельная самоизоляция не требуется как гражданам Литвы, так и иностранцам, по приезде из 24 стран, а том числе из Польши.

Самоизоляция не нужна по приезде из Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, с Кипра, из Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении и Лихтенштейна.