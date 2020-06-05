Заброшенные дома Пыхья-Таллинна привлекают детей и бездомных

На этот раз рейд МуПо в Пыхья-Таллинне начинается по адресу Тёэстузе,47г - это участок, прилегающий к построенным некоторое время назад лофтам Volta. Там находится историческое промышленное здание с растущими внутри деревьями и частично обрушившейся крышей. Большинство окон и дверей здания закрыты, но есть достаточно мест, где, например, любопытный ребенок может проникнуть в здание и пораниться там.

"Это никуда не годится. Здесь поблизости находится детская игровая площадка, а рядом с ней - такое уродство. Видно, что владелец что-то предпринял. Большинство окон заколочены, и даже вывешены предупреждающие знаки. Но почему-то некоторые проемы остались открытыми. Мы все рассмотрим и сделаем владельцу предписание», - сказал главный инспектор МуПо Павел Бойцов.

К удивлению инспектора в задней части дома, между стенами двух зданий, есть щель шириной около метра, через которую каждый может получить доступ в здание. И эта возможность использовалась, судя по всему, активно - в основном для сброса всевозможных отходов. У самого входа нашло свое последнее пристанище большое количество мягкой мебели; валяется бытовой мусор. В некоторых местах крыша и стены частично рухнули.

Прибывший охранник объясняет, что этот вход нельзя закрывать, потому что через него они заходят зимой, чтобы сбрасывать снег и лед с сохранившейся части крыши. Инспектор дает распоряжение установить там дверь, если нет другого варианта.

Следующая остановка - ряд заброшенных гаражей на улице Лаэвастику. По словам Бойцова, там была раньше свалка, которая сейчас ликвидирована. Теперь в одном из гаражных боксов без дверей стоит штабель досок; в другом, полностью открытом боксе, стоит заправленная кровать, и все указывает на то, что тут кто-то живет. Бойцов обещает отправить туда социальных работников, но в то же время признает: «Почему-то большинство таких людей не хотят помощи».

На улице Лаэвастику есть двухэтажные жилые дома, большинство из которых ухожены. Между ними, однако, находится заброшенное строение, окна и двери которого заколочены досками. По словам инспектора, владелец здания живет в России, но на жалобы реагирует оперативно. Соседка, вышедшая из дома по соседству, говорит, что дверной проем здания закрыт только потому, что ее муж ходит туда делать ремонт. Однако окно над дверью открыто, и для молодых людей в возрасте 16-18 лет попасть туда не представляет никаких трудностей. "Однажды они подожгли что-то, и дым дошел до нашего дома. Как долго этот ужас будет стоять здесь?" - спрашивает соседка.

Бойцов объяснил, что, к сожалению, ни у одного чиновника нет полномочий требовать сноса или приведения в порядок заброшенного дома, стоящего между приличными домами. Владельца можно обязать только закрыть здание и обеспечить элементарную безопасность.